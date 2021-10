Piero Neri: “Raffaella Fico mi ha salvato la vita”/ La tragedia sfiorata in barca

Raffaella Fico ha salvato la vita al suo fidanzato Piero Neri, la scorsa estate. Non è un modo di dire. A quanto pare la showgirl si è rivelata decisiva, con il suo intervento, durante una gita in barca che poteva finire in tragedia. L’aneddoto è stato svelato durante la diretta della sesta puntata del Grande Fratello VIP, con Piero Neri che si mostra estremamente grato nei confronti dell’esuberante concorrente napoletana. Stando a quanto ricostruito dall’imprenditore livornese, nel corso della sua ospitata flash dentro la casa, pochi mesi fa ha rischiato di annegare durante una gita in barca con Raffaella. Per sua fortuna la Fico è intervenuta provvidenzialmente, ridimensionando al massimo l’incidente.

