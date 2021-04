Piero Pedrini, compagno di Marisa Laurito/ 20 anni insieme grazie a Renzo Arbore

Chi è Piero Pedrini?

Giampiero “Piero” Pedrini è il compagno di Marisa Laurito da quasi vent’anni. L’ex imprenditore bresciano e la conduttrice stanno insieme dal 2002. La Laurito ha raccontato, nel salotto di Caterina Balivo, di aver conosciuto Piero grazie a Renzo Arbore, suo storico amico: “Renzo mi portò in un bar dove Pietro era stato portato da un amico. Lì loro si sono salutati e poi si è avvicinato, mi ha baciato la mano e mi ha detto una frase terribile: ‘Mio padre è un suo grande fan’… Io soffrivo pene d’amore, allora Renzo mi disse: “Dovevi dargli il numero di telefono”. E io gli dissi che glielo avevo già dato”. E ha aggiunto: “Non ci siamo ancora sposati, c’è tempo fino agli 85 anni. Ma ci sposeremo sicuramente sul mare”. In altre interviste, la Laurito ha detto di non credere nel matrimonio: Piero riuscirà a portarla all’altare?

Marisa Laurito: l’incontro con Piero Pedrini dopo il breve matrimonio

Legati da quasi 20 anni, Marisa Laurito e Piero Pedrini non hanno avuto figli: “All’epoca lavoravo moltissimo, amavo il mio lavoro, non volevo che i miei figli crescessero senza una madre presente e senza un padre fisso per l’eternità, credo che i figli abbiano bisogno di una padre e una madre. Avevo una grande senso di responsabilità. Poi quando c’è stato il giro di boa e temevo me ne sarei pentita e invece no, non mi è mancato essere mamma”, ha raccontato a Verissimo. Prima di incontrare Piero, la conduttrice è stata sposata per tre mesi con l’ex calciatore Franco Cordova: “Lui è cambiato di botto, subito dopo il fatidico sì: mi voleva donna di casa e pensava che avrei smesso di fare l’attrice. Insomma secondo lui avrei dovuto fermarmi e guardare lui che faceva la qualunque. Ho un carattere troppo indipendente e vitale ed ora sono legata da anni ad un uomo che mi lascia totale libertà”, ha rivelato a Silvia Toffanin.

