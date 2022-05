Piero Pelù, brutta caduta sul palco e infortunio: come sta?/ “Proclusione erniaria”

Piero Pelù, brutta caduta sul palco in concerto

Brutto incidente per Piero Pelù. Il cantante, tra i simboli del rock italiano, è stato protagonista di una brutta caduta sul palco durante il concerto tenutosi a Milano. A testimoniare l’accaduto è un video che è stato postato su Instagram proprio dal cantante e che svela le dinamiche dell’accaduto. Nel particolare, Pelù è in piedi, sul ciglio del palco accolto da una folla che lo acclama e cerca di sfiorarlo.

Pochi istanti dopo il cantante però perde l’equilibrio, cadendo con le terga e battendo anche la testa. Un incidente che ha costretto Pelù, una volta finito in concerto, a recarsi in ospedale per fare gli accertamenti del caso che hanno evidenziato effettivi problemi, poi comunicati dallo stesso Pelù attraverso i social.

Piero Pelù, brutta caduta sul palco: il video

Sul suo profilo Instagram, Piero Pelù ha prima pubblicato il video della sua caduta sul palco del concerto di Milano, seguito poi dalle foto delle radiografie. Infine una didascalia spiega l’accaduto e i problemi che ne sono susseguiti: “Il segno del rock’n’roll: la caduta al concerto di Milano 1 mi ha provocato una proclusione erniaria tra C3 e C4, una tra C5 e C6, e una tra C6 e C7. Ecco, ora mi conoscete anche da dentro!”. Sotto al post sono arrivati tantissimi commenti da parte di fan ma anche di colleghi. “Azzz. Guarisci Pierotten”, scrive Nek; “Ma caxxo!” scrive sbalordita Virginia Raffaele. Il cantante però la prende con filosofia, in attesa di guarire.

