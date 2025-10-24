Piero Pelù si racconta a trecentosessanta gradi in una intervista rilasciata in occasione dell'uscita del documentario sulla sua vita: "Avuto periodo duro"

Dai grandi successi musicali alla nuova avventure al cinema, nel documentario che racconta la sua vita e che accompagna lo spettatore all’interno del suo cuore. Piero Pelù sta vivendo un momento molto positivo di carriera e resta solidamente sulla cresta dell’onda. L’ultima canzone pubblicata dall’artista fiorentino si chiama SOS, un pezzo scritto e registrato nel giro di poche ore, legato all’attualità e al conflitto in Palestina. Il musicista sessantatreenne, di recente, si è inoltre raccontato in una intervista a Repubblica.it di recente, ripercorrendo il suo percorso nel mondo della musica, del rapporto col suo pubblico e degli alti e bassi della vita.

“La scrittura per me è innanzitutto una necessità personale, non ho mai tentato di scrivere per arrivare ad un target. Per questo dico che non ho una carriera, che non ho mai calcolato di fare quello che ho fatto. Ho poi avuto delle risposte inaspettate, come essere in cima alle classifiche, ma non è mai stato calcolato a tavolino”, confida Piero Pelù.

Piero Pelù, il disturbo all’orecchio e la solitudine: “Ogni cosa toglie e dà…”

“Dopo l’incidente all’orecchio tante persone si sono rivolte a me per consigli. Così ho sentito veramente una sorta di responsabilità, che respingo”, spiega Pelù, che invita però i suoi fan ad affrontare gli ostacoli della vita, non subirli. “Ogni cosa leva e dà. Ogni esperienza se viene affrontata con la voglia di affrontarla senza essere travolti, può dare dopo qualcosa di positivo”, le parole del cantante fiorentino. Piero Pelù poi svela di aver vissuto un momento molto difficile a livello personale, a causa del disturbo all’orecchio.

“L’acufene mi ha cambiato la vita e lì ho capito cos’è la solitudine”, ha raccontato ancora al noto quotidiano. “Ho avuto un periodo molto buio che ho superato grazie all’aiuto degli amici e di una brava dottoressa. Da lì è scaturita la scrittura di un album ‘Deserti’, che è diventata la colonna sonora di questo film”, svela il cantautore presentando, non più di tardi di qualche settimana fa, il docufilm Piero Pelù a Venezia.