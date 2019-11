Piero Pelù duetto con Greta Thunberg/ Video Le Iene “le direi di berci una birra ma…”

Il rocker toscano Piero Pelù, sarà stasera il protagonista indiscusso della nuova intervista realizzata da Le Iene, per parlare di ambiente e non solo. “El diablo” sta per tornare sulle scene musicali e lo fa con un brano solista nel quale duetterà con la giovanissima attivista per l’ambiente Greta Thunberg. Un duetto senza dubbio inedito quanto improbabile del quale la rockstar fiorentina ne parlerà proprio questa sera ai microfoni della trasmissione di Italia 1. Dopo essere stato il leader dei Litfiba per oltre 30 lunghi anni, Pelù torna da solista e lo fa con un brano nel quale duetta con la sedicenne svedese diventata simbolo del movimento per la difesa dell’ambiente “Fridays for Future”. Si intitola “Pic Nic all’inferno” il brano nel quale il cantante ha campionato ed inserito alcuni passaggi del noto discorso che Greta tenne nel 2018, durante la Conferenza di Katowice sul clima. E proprio nel brano, l’artista toscano definisce la Thunberg una “piccola guerriera scesa dalla Luna, alla Casa Bianca forte come un manga”.

PIERO PELÙ DUETTO CON GRETA THUNBERG: INTERVISTA A LE IENE

Come potrebbe reagire Piero Pelù davanti all’ipotesi di un incontro con Greta Thunberg? E’ questa una delle domande che gli sono state fatte nel corso dell’intervista per la trasmissione Le Iene. “Le direi di andare subito a berci una birra”, ha scherzato il rocker per poi correggere subito il tiro dopo essersi reso conto di stare parlando con una ragazza ancora minorenne. “La ringrazio sempre di avere accettato di prendere parte a questo duetto assolutamente improbabile. Greta nella mia canzone dice ‘ci avete ignorato in passato e ci ignorerete ancora ma noi non siamo mai abbastanza piccoli per fare la differenza”, ha proseguito Piero. Seppur a suo modo, anche lui contribuisce alla battaglia portata avanti dalla 16enne, seppur con piccoli gesti quotidiani che in parte hanno stupito anche Le Iene. “Qui lo dico e qui lo affermo. Mi lavo i capelli una volta all’anno, il primo dell’anno. I miei capelli hanno un equilibrio fantastico, sentire per credere. Non lavandosi avrete anche meno impatto sull’ambiente, perché utilizzerete meno sapone”, ha dichiarato nel corso della lunga intervista.

