Piero Pelù e Gianna Fratta si sono sposati/ “Regina di cuori, benvenuta nella tribù!”

“Secondo voi vado bene per le lacrime di mia madre?”: con queste parole Piero Pelù, 57 anni, la voce inconfondibile dei Litfiba, ha annunciato su Instagram il suo matrimonio, che si è svolto ieri a Palazzo Vecchio in quel di Firenze. La sua “regina di cuori” si chiama Gianna Fratta, ha 45 anni ed è direttore dell’orchestra riconosciuta a livello internazionale. La diffusione della lieta novella risale allo scorso 27 giugno, attraverso l’atto di pubblicazione del matrimonio numero 55 del 27 giugno 2019 affisso all’albo pretorio del Comune di Foggia, città di origine di Fratta. La coppia sta insieme da tre anni, dopo essersi conosciuti per merito di un amico comune. La Fratta è stata anche la prima donna italiana a dirigere l’Orchestra del Teatro dell’opera di Roma. Ma i suoi primati non finiscono di certo qui. Ed infatti è stata anche la prima donna a dirigere il Teatro Petruzzelli di Bari, la Symphony of Macao (Cina), la prima donna responsabile della famosa orchestra berlinese Symphoniker e la prima donna a dirigere una produzione al Festival della Valle de Itria. In breve? Una vera prima donna che ha messo l’anello al dito ad uno dei rocker italiani più amati del nostro belpaese.

Piero Pelù e Gianna Fratta si sono sposati

Il rocker fiorentino 57enne ha dato l’annuncio del suo matrimonio con la Fratta, pubblicando sui social uno scatto delle nozze e una dolce dedica: “Benvenuta a Gianna nella mia/nostra tribù, donna sensibile, razionale e grande lavoratrice. Ne faremo e vedremo delle belle, ragazzacci!”. Questa è la prima volta che il frontman dei Litfiba dice di “sì” ad una donna, nonostante le altre due storie importanti alle spalle: una con Rossella (e sono anche nate due figlie, Linda e Greta che lo ha reso nonno recentemente), e l’altra con Antonella Bundu (dalla loro unione è nata Zoe). Gli estimatori di Piero Pelù lo hanno subito sommerso di messaggi di auguri. Tantissimi i commenti anche da parte dei colleghi, da Zen Circus, ad Elio e le Storie Tese e DJ Ringo.

