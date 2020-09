Piero Pelù/ “Il primo palco? Quarant’anni fa me lo costruii da solo”

Piero Pelù è uno dei primi ospiti della puntata di stasera dei Seat Music Awards, in diretta come di consueto dall’Arena di Verona. Carlo Conti e Vanessa Incontrada lo introducono come un vero e proprio “gigante” della musica italiana e in particolare del genere rock, facendo il verso al titolo della canzone che ha portato a Sanremo 2020. Non solo: un altro titolo di merito, per Conti soprattutto, è il fatto che Pelù sia fiorentino come lui. “Bonsoir, bienvenidos!”, esordisce Piero dopo essersi esibito sulle note dei suoi ultimi due singoli – Gigante, appunto, e Pugili fragili – tanto per rimarcare il suo essere un artista ‘internazionale’ (se non altro negli intenti). “Quanto manca la musica live?”, chiede Carlo. È una domanda retorica: “A me lo dici… quest’anno festeggio i quaranta di carriera. Il primo palco me lo sono costruito da solo”. Può darsi che oggi, vista la situazione, gli tocchi di rifarlo: Sennò, minaccia, “vado a suonare tutti i campanelli di Firenze”. Pur di fare rumore… (agg. di Rossella Pastore)

Piero Pelù protagonista dei Seat Music Awards

Piero Pelù è uno dei cantanti ospiti della seconda ed ultima puntata dei Seat Music Awards, la manifestazione musicale condotta da Carlo Conti e Vanessa Incontrada dalla splendida cornice de L’Arena di Verona. Un appuntamento da non perdere per tutti gli amanti della grande musica che potranno seguire l’evento sabato 5 settembre 2020 in prima serata su Raiuno. In un anno mai così strano e difficile per tutti noi, gli artisti dopo mesi di stop hanno deciso di scendere in campo e di devolvere “i premi Seat Music Awards alla musica”, visto che l’intero ricavato della vendita dei biglietti e delle due serate saranno interamente devoluti ai lavoratori del mondo dello spettacolo fortemente colpiti dalla crisi legata al Coronavirus. Tra questi non poteva certo mancare all’appello il grandissimo Piero Pelù reduce da un anno importante che l’ha visto per la prima volta partecipare come concorrente al Festival di Sanremo. Una partecipazione che non è passata affatto inosservata, visto che l’ex leader dei Liftiba si è classificato al quinto posto con il brano “Gigante”.

Piero Pelù: da “Gigante” a “Pugili fragili”

La musica di Piero Pelù non si ferma. Dopo il grandissimo successo di “Gigante”, portato in gara a Sanremo 2020, il cantante ha lanciato in radio il nuovissimo singolo dal titolo “Pugili fragili” peraltro la traccia che dà il nome a tutto il nuovo album di inediti. Parlando proprio della sua partecipazione a Sanremo il rocker ha detto a Rolling Stone (data 6 aprile 2020) di non aver mai pensato di vincere: “non mi fregava nulla, ho fatto Sanremo per festeggiare i miei 40 anni di musica e il mio ventesimo album in modo clamoroso e decisamente diverso, dopo tanti anni che dicevo di no”. Impossibile poi non parlare dell’emergenza sanitaria Coronavirus che ha stravolto e cambiato le nostre vite; un momento storico difficile che ha spinto il cantante a diverse riflessioni. “Cerco di osservare come siamo noi italiani, come sono io; diventa naturale specchiarsi gli uni negli altri e poi guardarsi dentro. E a costo di ribadire il titolo dell’album, mi scopro una volta di più pugile fragile” – ha precisato l’artista – “ho una gran voglia di tornare a sentirmi un gigante, ma non so cosa avrei fatto se io e mia moglie fossimo rimasti separati quando è scattata la quarantena – e sarebbe potuto succedere, se non le fosse saltata una replica dell’Elisir d’amore di Donizetti”. Infine parlando della moglie Gianna Fratta ha detto: “la musica è stata un trait d’union fortissimo fin dal primo giorno in cui ci presentarono a Badolato, in Calabria, dove vado in vacanza da anni. A partire dalla musica, ci siamo attratti e raccontati. E poi è successo quello che doveva succedere. Io le ho fatto conoscere tutto il repertorio dei Beatles e dei Pink Floyd, lei mi sta facendo scoprire l’opera, a partire da Puccini del quale lei è grandissima interprete”.



