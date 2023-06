Piero Pelù, tour estivo rinviato per forte shock acustico/ “Non avrei mai voluto darvi questa notizia…”

Shock acustico per Piero Pelù, il cantante costretto a rinviare il tour estivo: “Devo riposarmi per forza”

Momento difficile per Piero Pelù e i suoi fan, che devono rinunciare all’attesissimo tour estivo “Estremo live”. Tramite i propri canali social il cantante ha infatti confermato che dovrà fermarsi per un po’ di tempo a causa di alcuni problemi di salute. “Ho subìto uno shock acustico forte dalle cuffie. Questo ha acutizzato gli acufeni, rendendoli molto aggressivi. Avrò bisogno di un riposo forzato per le mie orecchie di rocker”, ha spiegato amareggiato Piero Pelù. Niente concerti, quindi, anche se il cantante ha provato fino all’ultimo ad evitare l’inevitabile.

I migliori otorini contattati dall’artista, sono stati tutti d’accordo nel suggerire al cantante uno stop. “Ragazzaccc miei, non avrei mai voluto farvi questa comunicazione ma a questo punto è inevitabile”, ha scritto Piero Pelù ai suoi follower. “Ho ricevuto l’unanime comunicazione che avrò bisogno di un riposo, dunque il tour ‘Estremo’ di quest’estate 2023 dovrà essere rimandato di alcuni mesi”.

Piero Pelù, fan preoccupati per il rinvio dei concerti ma lui li rassicura: “Questo non è un addio”

La notizia, ovviamente, non è stata presa positivamente dai fan, che si sono preoccupati per le condizioni di salute del proprio idolo. “Nessun addio, questo è un arrivederci”, ha ribadito il rocker, che non si è mai fatto intimorire da niente e da nessuno, salendo sempre sul palco. “Sono giorni molto delicati per me che non ho mai rinunciato a nessun live, anche con le costole rotte dopo i miei stage diving, ma devo affrontare questa nuova realtà con lucidità“, insiste ancora Pelù. Il cantante frena, quindi, ma non si ferma. “Attenzione, questo NON è a un addio alle scene ma solo un arrivederci al prima possibile”, ha affermato ottimista.

