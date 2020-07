Piero Pelù/ Video, “La musica è la mia ragione di vita” (Battiti Live)

Piero Pelù ospite di “Battiti Live 2020“, la kermesse canora dell’estate organizzata da TeleNorba e presentata da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci. Tutto pronto per la prima puntata trasmessa lunedì 27 luglio 2020 in prima serata su Italia 1 con tantissimi protagonisti dell’estate 2020: da Alessandra Amoros a Irama, da Takagi&Ketra a Elodie, da Giusy Ferreri ad Elettra Lamborghini. E ancora: Diodato, Rocco Hunt, Ana Mena, i Pinguini Tattici Nucleari, Fred De Palma, Dotan, Annalisa, Gaia, Francesco Renga, Aiello e il grandissimo Piero Pelù. Il cantautore italiano, che tutti ricordiamo come cofondatore del gruppo rock Litfiba, è pronto a tornare su di un palcoscenico dopo il grande successo riscontrato lo scorso febbraio a Sanremo 2020 dove ha gareggiato con il brano “Gigante”. Entusiasmo a palla per l’artista che sui social ha annunciato il suo comeback sul palco dei Battivi Live scrivendo: “ricominciamo, mattone su mattone a rimettere in piedi la grande casa dello spettacolo. Grandi Battiti live, voi siete le fondamenta! Ci si vede stasera su Italia 1” (Twitter, 27 luglio 2020). Non solo, sempre su Twitter il cantante ha annunciato di essere tra i protagonisti della prossima edizione dei MEI di Firenze dove riceverà il premio per i 40 anni di carriera. “Sabato 3 Ottobre sarò ospite al MEI di Faenza per ritirare il premio per i miei 40 anni di carriera. Sono felicissimo di ricevere questo riconoscimento dal Meeting degli Indipendenti, questa la motivazione: “Performer, autore, compositore, produttore e regista di clip”.

Piero Pelù: “Mia moglie Gianna è una santa”

Nonostante la pandemia da Coronavirus, il 2020 è stato l’anno del ritorno di Piero Pelù. L’artista, infatti, ha partecipato per la prima volta al Festival di Sanremo 2020 con il brano “Gigante” classificandosi al quinto posto e pubblicando un nuovo album di inediti dal titolo “Pugili fragili”. Un disco importante e impegnativo composto da canzoni che spaziano dai problemi ambientali alle violenze fino alla paura del diverso. Un album maturo che ha raccontato così durante un’intervista rilasciata a Radio Italia (data 20 febbraio 2020): “con questo disco ho cambiato pelle, suono e linguaggio. Il disco è il compromesso tra la mia forza e quella di Luca Chiaravalli, per trovare l’equilibrio fra chitarre rock e elettronica. Vengo da 40 anni di musica ininterrotta: mi diverto ancora e lo trasmetto, ho cose da dire perché la realtà mi piove addosso e la musica è la mia ragione di vita, altrimenti farei l’orto! Comunque c’è orto e orto…”. Durante l’intervista il cantante ha parlato anche di Sanremo 2020: “Amadeus è stato coraggioso, ha dato un bellissimo ventaglio di tutti i generi musicali che ci sono in Italia”. Infine spazio anche alla vita privata e al rapporto con la moglie Gianna: “lei è una santa. Il fatto di essermi sposato dopo tanti anni mi ha fatto capire l’importanza di non mollare mai all’interno di un rapporto, bisogna essere lottatori nel bene e nel male, quando ci sono i casini bisogna stringersi. Mi ritengo a scuola a imparare tutti i giorni”.





