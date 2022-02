Piero Sugar, chi è il marito di Caterina Caselli/ “Mi colpì perchè diceva cose importanti”

Piero Sugar è il marito di Caterina Caselli, la celebre cantante e produttrice discografia conosciuta anche col nome di “caschetto d’oro” della musica italiana. L’incontro tra i due è avvenuto in modo davvero casuale, ma entrambi hanno immediatamente capito che di essere fatti l’uno per l’altra. Proprio l’artista, intervistata da Vanity Fair, ha raccontato: “spesso e volentieri dopo i concerti e le serate mi ritrovavo sola in albergo e mi dicevo: cosa pagherei per essere con i miei amici, poter mangiare una pizza come tutti gli altri. Mi è mancato molto anche non poter studiare. Poi è accaduta una cosa molto importante, che mi ha cambiato la vita: mi sono innamorata di Piero: mio marito”.

L’incontro con Piero ha cambiato la sua vita per sempre, visto che Caterina giovanissima ha deciso di sposarsi. A ricordare il primo incontro è stata proprio l’interprete di “Nessuno mi più giudicare”.

Caterina Caselli: “Mio marito Piero Sugar l’ho conosciuto a Milano”

Il primo incontro non si scorda mai. Lo sa bene Caterina Caselli che, a distanza di 50 anni, ricorda ancora il momento in cui ha incontrato Piero Sugar, l’uomo della sua vita. “A Milano ho conosciuto Piero Sugar, figlio di Ladislao, il fondatore della famosa casa discografica Sugar” – ha racconto la produttrice discografica rivelando – “mi colpì molto perché parlava pochissimo, ma quando parlava diceva cose importanti. Mi sono innamorata di una persona diversa da me”. I due hanno cominciato a conoscersi in gran segreto, ma Piero le ha sempre dimostrato interesse come ha raccontato proprio la Caselli.

“Grande testimonianza del suo grande amore è stato che mi veniva a trovare di nascosto, senza farsi vedere per proteggere il nostro rapporto. Ricordo la fuga a Creta, stavamo al lido tutto i giorni, mangiavamo da un vecchietto che faceva gli scherzi a Piero” – ha detto la cantante concedendo – “lì pensavamo a costruire qualcosa di più serio e ne sono venuti 50 anni di matrimonio. A novembre è nato Filippo. Mi ritrovai in una famiglia che mi voleva molto bene”.

