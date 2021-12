Piero Sugar, il marito di Caterina Caselli/ L’unico grande amore della cantante

Caterina Caselli e Piero Sugar sono la dimostrazione più evidente di come un amore possa resistere anche al trascorrere del tempo nonostante le difficoltà che la vita spesso ci mette davanti. Non solo, i due ormai da tempo formano anche un sodalizio fortissimo anche in ambito professionale: la donna, infatti, è diventata presidente della casa discografica del marito, la Sugar, e sta dimostrando di avere un fiuto non da poco quando si tratta di scovare un giovane talento.

Dal 1975, infatti, l’ex “Casco d’oro della canzone italiana” si è trasformata in produttrice e talent scout ed è riuscita a lanciare nomi del calibro di Andrea Bocelli, Malika Ayane, Giuni Russo e i Negramaro, giusto per fare qualche esempio. Lei, in modo particolare, è stata determinante per il successo ottenuto dal tenore toscano, che fino a quel momento non aveva incontrato persone che potessero credere in lui.

Piero Sugar e Caterina Caselli: come è nato il loro amore

Caterina Caselli è stata sempre lontana dagli scandali e ha fatto sempre il possibile per preservare la sua vita privata dalle luci dei riflettori. La donna ha avuto un unico grande amore, Piero Sugar, figlio di Ladislao, fondatore dell’omonima casa discografica. I due si sono sposati nel 1970 e hanno avuto un solo figlio, Filippo, nato l’anno dopo le nozze.

L’incontro con quello che è poi diventato l’uomo della sua vita è avvenuto in modo del tutto casuale, ma lei non ha avuto dubbi quando ha deciso di pronunciare il fatidico sì nonostante fosse ancora giovanissima (24 anni): “Spesso e volentieri dopo i concerti e le serate mi ritrovavo sola in albergo e mi dicevo: cosa pagherei per essere con i miei amici, poter mangiare una pizza come tutti gli altri – aveva raccontato lei in un’intervista a ‘Vanity Fair’ -. Mi è mancato molto anche non poter studiare. Poi è accaduta una cosa molto importante, che mi ha cambiato la vita: mi sono innamorata di Piero: mio marito”.

