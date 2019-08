Piero Tosi è morto/ Il costumista premio Oscar si è spento a 92 anni

Lutto nel mondo del cinema e dello spettacolo: Piero Tosi è morto ed un altro pezzo di storia dell’Italia e della creatività si spegne insieme a lui. Mai come in questi mesi abbiamo dovuto dire addio a colonne portanti del nostro spettacolo e ai conduttori, attori e divi dei giorni scorsi, si unisce anche il costumista premio Oscar alla carriera Piero Tosi. A darne notizia è la Fondazione Franco Zeffirelli in memoria della lunga collaborazione del regista e del costumista nato a Sesto Fiorentino nel 1927. In particolare, proprio sulla pagina Facebook della Fondazione si legge: “Ci ha lasciato oggi Piero Tosi, amico di una vita del Maestro e suo collaboratore fin dagli esordi della sua carriera. L’Oscar alla Carriera del 2014 corona una vita di collaborazioni con i più grandi registi del cinema italiano… Sarà seppellito nella tomba di famiglia di Franco Zeffirelli, accanto al Maestro e a Anna Anni, suoi amici di sempre dai tempi dell’Istituto d’Arte di Porta Romana”.

PIERO TOSI: DAL TEATRO AL CINEMA PASSANDO DALLA LIRICA

Piero Tosi ha vinto il Premio Oscar alla carriera (dopo ben cinque nomination andate a vuoto) nel 2014, ritirato per lui da Claudia Cardinale perché aveva paura di volare, e, oltre a Zeffirelli, fu storico costumista anche di un altro regista italiano molto amato, Luchino Visconti, sia nella prosa, nella lirica che al cinema. Il costumista ha collaborato al fianco di importanti e famosi registi come Vittorio De Sica, Federico Fellini e Pier Paolo Pasolini. Ha lavorato anche in alcune sartorie teatrali di prestigio ed è proprio la sartoria Tirelli Costumi che conserva alcuni dei suoi abiti storici. Di lui l’amico Franco Zeffirelli diceva: “E’ un mago, in grado di far risorgere la storia, portando il passato nel presente”.

