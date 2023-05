Pierpaolo Astolfi si è sposato/ La dedica del marito Andrea all’ex allievo di Amici

Pierpaolo Astolfi ha sposato Andrea: l’annuncio dell’ex Amici

Sono stati tanti i ragazzi che, in ventidue edizioni di Amici, hanno provato a realizzare i propri sogni partecipando al talent show più longevo della televisione italiana. Tra questi c’è anche Pierpaolo Astolfi che è stato uno degli allievi della prima, storica edizione di Amici. All’epoca si chiamava Saranno Famosi e il vincitore di quello che era iniziato come un esperimento televisivo non immaginando che sarebbe diventato un prodotto di punta di Mediaset fu Dennis Fantina. Tra gli allievi c’era anche Pierpaolo Astolfi che oggi è co-direttore di Mix Festival ovvero il Festival Internazionale di Cinema LGBTQ+ e Cultura Queer di Milano.

Pierpaolo, negli scorsi giorni, attraverso il proprio profilo Instagram ha così annunciato di aver sposato il compagno Andrea. “Oggi io e Andrea abbiamo detto sì davanti al governo danese. Oggi io e Andrea ci siamo sposati, oggi Andrea è diventato mio marito ed io il suo. Grazie Danimarca per averci accolto e consentito di avere un matrimonio egualitario“, ha scritto l’ex Amici.

La dedica di Andrea a Pierpaolo Astolfi

Sorridenti e felici, Pierpaolo Astolfi e Andrea si sono detti ufficialmente sì. Dopo l’annuncio dell’ex allievo di Amici, sui social, è arrivato anche quello di Andrea che ha scelto di scrivere una lunga e bellissima dedica al marito. “Oggi ho sposato l’uomo che mi ha fatto scoprire la bellezza di progettare insieme. Con lui ho scelto di andare a convivere dopo nove mesi che ci frequentavamo, io che non avevo mai condiviso i miei spazi con nessuno, nemmeno durante l’università. Io con lui ho scelto di comprare casa insieme e abbiamo superato, con il sorriso, lo stress test di entrarci, appena conclusa una estenuante ristrutturazione e, dopo una settimana, rimanerci chiusi per il primo lungo lock down”, ha scritto Andrea.

“Con lui ho imparato cosa significa empatia, una forza dirompente e contagiosa. Con lui e grazie a lui mi sento un uomo che sta migliorando. Oggi ho sposato Pierpaolo, a Copenaghen, perché vogliamo sposarci con un matrimonio egualitario, internazionale, riconosciuto in quei paesi al mondo che hanno deciso di essere civili. Oggi sono una persona felice“, ha concluso.













