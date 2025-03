Pierpaolo Lazzarini è il nuovo cavaliere di Uomini e Donne over che sta catturando l’attenzione di tutti nel dating show di Maria De Filippi. Ad incuriosire sono i suoi occhi blu, il suo carattere deciso e schietto e la sua personalità misteriosa. Per questo, molti dei fan del programma di Canale 5 si chiedono chi è, che lavoro fa e quanti anni ha Pierpaolo Lazzarini, che attualmente sta corteggiando Margherita dopo la fine della frequentazione di lei con Giovanni Siciliano. Passiamo subito a scoprire qualcosa in più su di lui e sulla sua carriera.

Nato nel 1982, Pierpaolo Lazzarini è un designer che vive a Viterbo, che nella trasmissione si è fatto conoscere anche per la sua passione per le automobili. In particolare ha fatto discutere una frase nei confronti di Margherita, dato che l’aveva paragonata alla bellezza di una macchina. In effetti, la carriera del cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne è piena di grandi esperienze: si è laureato a Milano in Car Design & Mobility nel 2008 per poi iniziare subito a lavorare in importanti studi come la Bonetto Design. Visto il suo interesse per il mondo del lusso, ha fondato la Lazzarini Design Studio a Roma, dove si occupa anche di imbarcazioni.

Pierpaolo Lazzarini, le parole su Margherita Aiello di Uomini e Donne: “Lei mi ascolta”

Pierpaolo Lazzarini si è fatto conoscere a Uomini e Donne per il suo carattere ironico e particolare. Dietro al suo personaggio sembra celarsi un vero e proprio genio del design, dato che ha anche in cantiere un progetto di nome “Pangeos”. Si tratta di un terayacht che potrebbe diventare una sorta di città galleggiante a forma di tartaruga, dove potrebbero sostare circa 60.000 persone. “Lei mi ha ascoltato un sacco chiacchierare, credo. Ha notato che sono un po’ logorroico” ha detto Pierpaolo Lazzarini su Margherita Aiello, definendosi felice nel vedere da parte sua un interesse rispetto a quello che lui ha raccontato della sua vita. Insomma, se son rose fioriranno!