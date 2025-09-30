Pierpaolo Monzillo piange disperato ad Amici 25: prima crisi per l'allievo della scuola, poi consolato dai compagni di classe

Pierpaolo Monzillo è uno degli allievi di Amici 25 che ha fatto il suo ingresso nella scuola durante la prima puntata della nuova edizione. Da quel giorno è trascorso pochissimo, eppure per il nuovo allievo è già scoppiata la prima crisi. Dopo aver ottenuto la maglia e aver avuto modo di comunicare la bella notizia a sua madre in videochiamata, Pierpaolo è tornato in casetta, dopo ha avuto un momento di fragilità.

Il ballerino è scoppiato in lacrime, preoccupando due sue compagne di classe che hanno iniziato a chiedergli il motivo dello sfogo. “Nulla, – ha esordito lui, aggiungendo – Non voglio che mi prendete per scemo”. Rassicurato dalle amiche, Pierpaolo ha dunque ammesso di sentire già la mancanza dei suoi cari: “Mi mancano un po’ tutti, mamma, fidanzata…”.

Pierpaolo Monzillo piange ad Amici 25 e svela le sue insicurezze: il gesto dei compagni

Il supporto delle due compagne non è però bastato e, poco dopo, Pierpaolo si è sfogato con altri compagni di Amici 25, tra i quali Alessio Di Ponzio, ammettendo le sue insicurezze: “Io non mi apro molto con le persone, posso sembrare antipatico, mi dispiace che uno si fa questo pensiero…”. Pierpaolo ha quindi spiegato di aver timore di non riuscire a creare legami nel corso di questa avventura: “La mia fidanzata mi ha detto ‘Devi essere forte’, mi ha distrutto, in positivo. Vorrei tanto un rapporto con voi e forse non riesco ad istaurarlo.” ha aggiunto tra le lacrime. Tutti i compagni lo hanno allora rassicurato, dicendogli che sarebbe impossibile non fare amicizia con una persona come lui. Tutti insieme, lo hanno poi abbracciato, facendogli sentire il loro affetto.

