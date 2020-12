Pierpaolo Petrelli e Giacomo Urtis a letto insieme, Video choc/ Cristiano Malgioglio reazione strepitosa!

Pierpaolo Petrelli e Giacomo Urtis sotto le coperte per uno scherzo spassoso ai danni di Cristiano Malgioglio, con la complicità di Stefania Orlando e Selvaggia Roma. Episodio divertentissimo al Grande Fratello VIP, dove i coinquilini cercano di movimentare le proprie giornate con nuove burle. Dunque movimenti strani sotto le coperte, sotto gli occhi di Cristiano Malgioglio che si avvicina incuriosito nella camera dei ragazzi con la ciabatta in mano: “Alzati! Alzatevi! Vai! Come ti permetti?“, sbotta il mitico Cristiano contro Urtis. “Gli stavo facendo la manicure sotto le coperte!”, risponde ironico il nuovo concorrente. “Ora vai! Siete veramente scandalosi! Che schifo!“, insiste Malgioglio. “Io voglio stare qua”, la replica di Urtis. Mentre la Orlando commenta ironica: “Certo che come ti giri un attimo…“. Risate generali con Pierpaolo Petrelli incontenibile e soddisfatto, dopo lo scherzo rifilato a Malgigolio. Evidentemente il buon Cristiano non tollera che i coinquilini della casa dormano insieme senza il suo consenso.

Scherzo a Cristiano Malgioglio, il gieffino conquista i social

Il ritorno di Cristiano Malgioglio al Grande Fratello VIP si sta rivelando una mossa vincente per Alfonso Signorini. Un personaggio così frizzante anima inevitabilmente tutte le dinamiche dentro la casa. Lo scherzo organizzato da Pierpaolo Petrelli e Giacomo Urtis, che si sono appositamente fatti sorprendere sotto le coperte seminudi, ha scatenato la simpaticissima reazione di Malgioglio. Il cantante non voleva credere ai suoi occhi e quando ha visto Pierpaolo e Giacomo fingere di scambiarsi tenerezze è esploso minacciando loro di lanciargli la ciabatta. Siparietto di pura leggerezza e svago dentro la casa, Cristiano Malgioglio assoluto protagonista.



