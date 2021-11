Pierpaolo Petrelli è Robbie Williams, Tale e Quale Show 2021/ Come canterà in inglese?

Robbie Williams, una sfida troppo difficile per Pierpaolo Pretelli nella finale di Tale e quale show 201?

Pierpaolo Pretelli si presenterà sul palcoscenico di Tale e Quale Show per interpretare Robbie Williams. Non sarà facile trovare la forza per andare a interpretare un personaggio che ha una voce davvero molto particolare. Inoltre Pierpaolo ha da superare una prova non indifferente cioè quella di cantare in inglese anche se sappiamo che è in grado di parlare la lingua in maniera fluente. Quello che c’è da dire è che cantare è molto diverso da parlare e serve dunque avere una proprietà maggiore anche e soprattutto per la velocità di alcuni passaggi. Sulla presenza scenica di certo non ci sono dubbi visto quanto fatto vedere finora.

Nella settima puntata di Tale e quale show 2021 condotta su Rai 1 da Carlo Conti, Pierpaolo Petrelli si è dovuto cimentare nell’interpretazione di Ultimo con il brano I tuoi particolari, canzone che nel 2019 ha occupato il secondo posto nella classifica del Festival di Sanremo. Senza dubbio il ragazzo è una delle sorprese di questa edizione; non avendo infatti mai condotto studi musicali ha dimostrato di essere all’altezza del programma e di avere una bella voce. I due giudici Loretta Goggi e Giorgio Panariello hanno apprezzato l’esibizione accompagnata al pianoforte, giudicando la voce di Petrelli molto similie all’originale soprattutto nella prima parte del brano. I giurati hanno inoltre sottolineato come abbigliamento e look rispecchiassero alla perfezione quelli dell’artista romano. Goggi e Panariello per questo hanno assegnato entrambi un voto alto al Petrelli: 13 punti.

Meno convinto della performance di Pierpaolo a Tale e quale show 2021 è stato invece Malgioglio. Come sempre molto severo, Cristiano si è detto pienamente convinto del fatto che Petrelli non ricordasse Ultimo nè nel look nè nella voce; guai però a prenderlo troppo in parola: il suo voto, nonostante il giudizio negativo, è stato comunque un ottimo 11. Il tale e quale Lapo Elkann, interpretato da Ubaldo Pantani, ha condiviso il giudizio di Malgioglio restando però coerente al momento di assegnare il punteggio, che è stato di 9 punti. Sommando le preferenze dei giudici e dei social la classifica finale ha visto Pierpaolo Petrelli a 54 punti in quarta posizione, immediatamente dopo Stefania Orlando.

