Pierpaolo Petrelli malore al GF/ Signoretti: “Allergico alla Gregoraci o agli agrumi”

Pierpaolo Pretelli ha accusato un malore al Grande Fratello Vip 2020 ma tutto è rientrato subito con l’ingresso dei medici quando si è capito che si trattava della sua allergia agli agrumi. A quanto pare a finire nel mirino è stato il limone che si sarebbe usato sul pollo che il velino ha mangiato o, addirittura, per via di una pentola non lavata. Pierpaolo Pretelli ha rischiato grosso ma in casa sono subito arrivati i dottori che si sono presi cura di lui curandolo con il cortisone. In studio a Mattino5 oggi il fratello Giorgio Pretelli racconta quello che è successo e spiega che Pierpaolo è allergico agli agrumi e questo gli ha causato il malore dal quale si è poi subito ripreso.

Pierpaolo Petrelli malore al GF e Signoretti rilancia: “Allergico alla Gregoraci o agli agrumi”

Inutile dire che le risate e le battutine non sono mancate nemmeno sulla questione del malore e il più pungente è proprio Riccardo Signoretti che prendendo la palla al balzo alla fine colpisce “Forse è allergico alla Gregoraci e non agli agrumi”. Alla battuta ride anche la padrona di casa che alla fine comunque si sente in dovere di sgridare un po’ la bella calabrese rea di essere protagonista di un tira e molla quando basterebbe dire no e basta. Soprattutto dopo le discussioni dei giorni scorsi, il loro abbraccio notturno non ha fatto altro che confondere un po’ le acque.



