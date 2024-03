Pierpaolo Piccioli lascia Valentino: “È stato un onore”/ L’addio del direttore creativo dopo 8 anni

Pierpaolo Piccioli lascia Valentino dopo 8 anni di direzione creativa. Il designer classe 1967 di Nettuno non ricoprirà più il ruolo ai vertici della Maison. L’annuncio è arrivato nelle scorse ore con una nota a sorpresa. Non è stato spiegato con chiarezza quali siano state le motivazioni che hanno portato le due parti alla rottura. “Non tutte le storie hanno un inizio e una fine, alcune vivono una specie di eterno presente che brilla di una luce intensa, così forte da non lasciare ombre”, ha scritto lo stilista.

Poi ha ripercorso la sua carriera nella casa di moda: “Sono stato in questa azienda per 25 anni, e per 25 anni sono esistito ed ho vissuto insieme alle persone che con me hanno intessuto le trame di queste storia bella che è mia e nostra. Tutto è esistito ed esiste grazie alle persone che ho conosciuto, con cui ho lavorato, con cui ho condiviso sogni e creato bellezza, con cui ho costruito qualcosa che appartiene a tutti, e che resta immutabile e tangibile”. E ha concluso: “Questo patrimonio d’amore, di sogni, di bellezza e di umanità, lo porto con me, oggi e per sempre. Questa è la bellezza che abbiamo creato, è vita, speranza, opportunità e gratitudine, è la mia gente, il mio cuore, è l’amore che ti regala tutte le possibilità del mondo, soprattutto quelle che da solo non potresti immaginare. Grazie a ogni singola persona che ha reso possibile in un modo o nell’altro tutto questo, è stato un privilegio e un onore condividere il mio percorso, e i miei sogni, con voi. E grazie al Sig. Valentino e a Giancarlo Giammetti che mi hanno consegnato i loro”

Pierpaolo Piccioli lascia Valentino: “È stato un onore”. I ringraziamenti dell’azienda

I ringraziamenti di Pierpaolo Piccioli a Valentino sono stati ricambiati dalla Maison stessa. “Sono grato a Pierpaolo per il suo ruolo di direttore creativo e per la sua visione, impegno e creatività che hanno portato la Maison Valentino a quello che rappresenta oggi”, ha affermato il CEO Jacopo Venturini, “Estendiamo il nostro più profondo ringraziamento a Pierpaolo per aver scritto un capitolo importante nella storia della Maison Valentino. Il suo contributo negli ultimi 25 anni lascerà un segno indelebile”, ha aggiunto lo chairman Rachid Mohamed.

La casa di moda adesso va verso una nuova organizzazione creativa e il nuovo direttore sarà annunciato nelle prossime settimane. Sarà una sfida importante riuscire a fare meglio del suo predecessore, che nel 2019 è stato inserito dal Time nella lista delle 100 persone più influenti al mondo e che nel 2022 con la Maison ha toccato ricavi per 1,4 miliardi di euro (+15%).











