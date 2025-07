Come se l'è cavata Pierpaolo Pretelli come inviato dell'Isola dei Famosi 2025? Ecco la pagella e il confronto con gli inviati più celebri del programma

Non solo per i naufraghi: questa sera, l’avventura all’Isola dei Famosi 2025 si conclude anche per Pierpaolo Pretelli. L’ex velino di Striscia la Notizia, volto di reality come il Grande Fratello, ha esordito nelle vesti di inviato dell’Isola staccandosi un po’ dai suoi predecessori. Ma come se l’è cavata in questa avventura? Cosa ne pensa il pubblico di Canale 5 e quali sono le differenze con altri voti noti che hanno vestito il suo ruolo?

Giulia Salemi videochiama Pierpaolo Pretelli durante il concerto di Cremonini/ Fan impazziti: "Siete l'amore"

Pierpaolo Pretelli è stato un inviato che ha preferito restare un passo indietro, senza mai prendere la scena per sé stesso. Ha dimostrato empatia con i concorrenti senza però mai imporsi troppo, e questa forse è stata una pecca durante i collegamenti in diretta, spesso confusi e poco chiari proprio per la mancanza di autorità dell’inviato. D’altra parte, Pretelli è riuscito ad essere un buon parafulmine per le tensioni in Honduras, rispettoso nei confronti dei naufraghi e della conduttrice.

Helena Prestes e Javier Martinez asfaltati da Signorini: storia fake?/ Poi la lode ai Salemi - Pretelli

Pierpaolo Pretelli promosso ma non a pieni voti all’Isola dei Famosi 2025: cosa ha sbagliato

Il nuovo inviato dell’Isola dei Famosi è stato, insomma, una figura ‘secondaria’, non un vero protagonista ma un operaio del programma, al posto giusto ma sempre ai tempi dettati, preciso ma non brillante. Sul web c’è chi l’ha apprezzato per la sua posatezza, per il non essere uscito mai fuori dai limiti, né con i concorrenti, né con la conduttrice. È però vero che, in questo modo, ne risente sicuramente il dinamismo del programma, quel tocco imprevedibile, di cui sono state pregne le edizioni in cui Alvin era l’inviato e Ilary Blasi la conduttrice. Per molti, è lui l’inviato per eccellenza, il termine di paragone insuperabile dell’Isola dei Famosi. Molti ricordano con piacere anche la solarità e il brio di Stefano De Martino, e rimpiangono questo tipo di inviato, più presente, più divertente, più protagonista. Pretelli, d’altronde, incarna perfettamente questa nuova edizione più posata, educata, ben rappresentata anche dalla conduttrice Veronica Gentili. Voto per Pierpaolo? Una sufficienza piena.