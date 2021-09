Pierpaolo Pretelli/ “Andrò a convivere con Giulia Salemi. Il matrimonio…”

Pierpaolo Pretelli, concorrente di “Tale e Quale Show” e finalista della scorsa edizione del Grande Fratello Vip, è intervenuto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 22 settembre 2021, ai microfoni di “Trends&Celebrities”, trasmissione di Rtl 102.5 News condotta da Francesco Fredella e Simone Palmieri. Immancabilmente, il dialogo si è aperto con un riferimento alla sua relazione sentimentale con Giulia Salemi, vittima domenica sera di uno scherzo in diretta su “Scherzi a Parte: “A vederla così disperata mi si è spezzato il cuore – ha sottolineato l’ex velino –. Poi, a tratti ridevo perché stava iniziando a incavolarsi”.

In questo momento, tra la sua partecipazione a “Tale e Quale Show” e gli impegni lavorativi della sua dolce metà, non ultima la Milano Fashion Week, Pierpaolo e Giulia si vedono “una volta alla settimana, soprattutto il week-end. Stiamo valutando anche per la fase successiva, ovvero andare a convivere. Dobbiamo trovare prima di tutto, però, la città: Roma o Milano. Dobbiamo capire un attimo la cosa migliore da fare, anche perché io ho mio figlio nella Capitale”. Intanto, Salemi ha afferrato recentemente il bouquet a un matrimonio, dunque le nozze rappresentano, nella tradizione, il passo successivo per la coppia: “Step by step – ha commentato, sorridendo, Pierpaolo –. Certo che lei si è proprio lanciata come neanche Buffon ai tempi d’oro avrebbe fatto…”.

PIERPAOLO PRETELLI: “SOGNO UN PROGRAMMA TUTTO MIO”

Successivamente, Pretelli ha effettuato un focus sulla sua esperienza, appena iniziata, a “Tale e Quale Show”: “Non è facile cantare e ballare, con in più l’emozione della diretta. Sono tutte energie che ti consumano e bruciano il fiato. In alcuni momenti, venerdì, ero in debito d’ossigeno. Questa settimana dovrò vestire i panni di Sangiovanni, e che panni! Lui veste tutto oversize, molto largo”.

Nell’avvenire professionale di Pierpaolo Pretelli cosa si intravede? “Sto facendo quello che più amo fare, dunque mi ritengo fortunatissimo. Sanremo o un programma tutto mio? Sarebbe un sogno, potrei mettere in luce tutte le mie qualità. Mi piacerebbe fare un po’ di televisione, così come la radio, che è uno dei sogni nel cassetto che ho fin da piccino e che un giorno spero si possa realizzare. Attore in un musical? Sceglierei Frozen, magari nei panni di un principe…”.

