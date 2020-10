Pierpaolo Pretelli/ Bacio ad Elisabetta Gregoraci e Zorzi: “Lasciala respirare!”

BACIO TRA PIERPAOLO PRETELLI ED ELISABETTA GREGORACI AL GRANDE FRATELLO VIP 2020

Con un bacio sulle labbra PierPaolo Pretelli ha accolto in casa la sua Elisabetta Gregoraci dopo alcuni giorni passati lontani e divisi solo dalla parete e dalla porta che ha portato alcuni vipponi in cucurio nei giorni scorsi dopo la movimentata puntata di lunedì. Le dinamiche del gioco stanno cambiando man mano che i rapporti si fanno sempre più stretti e anche per l’ex velino le cose sono un po’ diverse dall’inizio, quello che non cambia, né in meglio e né in peggio, è il suo rapporto con la showgirl calabrese. Dopo che quest’ultima ha tirato il freno a mano, il loro rapporto si è un po’ raffreddato in rispetto alle questioni irrisolte che lei ha fuori, o dice di avere, ma questo non ha fermato Pierpaolo che aveva addirittura scritto un messaggio alla Gregoraci prima che lei andasse in cucurio.

TOMMASO ZORZI SGRIDA PIERPAOLO PRETELLI

Il messaggio è andato perso perché Tommaso Zorzi ha sgridato l’amico, reo di fare queste cose che fanno irrigidire la showgirl, e poi ha strappato il biglietto. A quanto pare l’influencer aveva ragione e, dopo qualche giorno passato lontani, i due si sono finalmente ritrovati lasciandosi andare ad un lungo abbraccio e un particolare bacio che ha permesso loro di far sfiorare le loro labbra. Inutile dire che tutto è finito già sui social e in giro per i siti web che lanciano già al riavvicinamento tra i due dopo i giorni passati in sofferenza e con un filo di malinconia. Questo bacio è stato sicuramente una ciliegina sulla torta di questi giorni di attenzioni e paroline dolci che i due si sono scambiati attraverso la parete come evolveranno adesso le cose?



© RIPRODUZIONE RISERVATA