Pierpaolo Pretelli, compagno di Giulia Salemi e prossimamente anche suo marito, è il papà del piccolo Kian, il figlio nato nel 2025 dai due personaggi televisivi. Lui era già papà di un bimbo, Leonardo, venuto al mondo da una precedente relazione con Ariadna Romero. Pierpaolo Pretelli è nato a Maratea nel 1990 e dalla Basilicata, la terra in cui è nato, si è trasferito a Roma per studiare giurisprudenza. Dopo essersi appassionato al mondo dello spettacolo, però, le sue priorità sono totalmente cambiate. Pierpaolo Pretelli, infatti, ha fatto il ballerino e il modello per pagarsi gli studi, per scoprire proprio le sue velleità artistiche e decidere di dedicarsi a quel mondo.

Nel 2013 è arrivata la prima esperienza televisiva di Pierpaolo Pretelli, che ha preso parte a I migliori anni di Carlo Conti, e poi dopo ancora nel ruolo di velino a Striscia la Notizia. Più avanti ha partecipato a Temptation Island in qualità di tentatore e a Uomini e Donne, mentre nel 2020 è entrato nel cast del Grande Fratello Vip. Proprio lì ha incontrato Giulia Salemi, che poi sarebbe diventata la sua compagna e mamma di suo figlio Kai. L’anno successivo per Petrelli è arrivata l’avventura a Tale e Quale Show mentre nel 2021 è stato scelto da Mara Venier per Domenica In. Negli ultimi anni si è lanciato anche nel mondo della musica come dj e alla radio.

Pierpaolo Pretelli, chi è: papà di Leonardo e di Kai

Pierpaolo Pretelli da giovanissimo si è legato all’attrice e modella Ariadna Romero. I due hanno vissuto una storia d’amore intensa che ha portato alla nascita del primo figlio del modello, Leonardo, che vive negli Stati Uniti con la mamma. Nel 2020 Pretelli ha conosciuto Giulia Salemi e i due si sono legati in maniera importante e dopo una crisi vissuta qualche anno dopo, hanno deciso di proseguire insieme e di avere un figlio, il piccolo Kai.