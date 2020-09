Pierpaolo Pretelli chi è?/ Elisabetta Gregoraci nel mirino, sarà il primo flirt del Grande Fratello Vip

Da Striscia la Notizia al Grande Fratello Vip 5: Pierpaolo Pretelli sarà fra i concorrenti che vedremo nel reality, a partire da oggi, lunedì 14 settembre 2020. L’ex velino ha coronato il sogno che coltivava quando era un adolescente. “Mi piace ascoltare”, ha detto di recente a Sorrisi, “ma quando penso di avere ragione mi chiudo e non ascolto più”. Intanto ha già rivelato di aver puntato gli occhi su una o più future coinquiline. In prima fila Elisabetta Gregoraci: “Punto sulla conoscenza con lei”, ha detto a Fanpage, “non la conosco ma anche gli amici me ne hanno parlato molto bene, come di una donna umile e preparata. Vedremo”. L’ex di Flavio Briatore dal suo canto ha già rivelato di essere pronta ad innamorarsi di nuovo: fra i due ci saranno delle scintille oppure sarà solo un fuoco di paglia? Da pochi mesi poi Pretelli ha chiuso la love story con Ariadna Romero ed esclude un confronto nella Casa con l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi. “Non ce ne sarebbe motivo”, ha sottolineato, “ne abbiamo avuti tanti fuori dalla casa. Tutto chiarito, nessun confronto, al massimo una sorpresa con Leonardo”.

Pierpaolo Pretelli, un fisico scolpito

Muscoli e addominali ben scolpiti: molti fan del Grande Fratello Vip 5 non vedono l’ora di assistere alla doccia di Pierpaolo Pretelli. Lo dimostra l’attenzione che hanno suscitato gli ultimi scatti pubblicati su Instagram, dove il modello appare a petto nudo e con isoli pantaloni bianchi addosso. Clicca qui per guardare la foto di Pierpaolo Pretelli. Per quanto riguarda la sua permanenza nella casa, Pierpaolo ha già rivelato a Sorrisi quale sia il suo timore più grande: “Sicuramente il bagno, mi piace passarci molto tempo”. Promette però di darsi da fare nelle dinamiche di gruppo, anche perchè adora cucinare e fare scherzi. “Il mio portafortuna in casa sarà una foto di mio figlio e un tappo”, ha aggiunto, “voglio vincere perchè sono leale e determinato”. Secondo StanleyBet però il modello non ha molte possibilità di raggiungere la vittoria finale. Il suo nome è quotato 12,00, al pari di Flavia Vento.

Foto, il fisico scolpito

