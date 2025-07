Pierpaolo Pretelli spegne oggi 35 candeline, alcune informazioni sulla sua carriera e la vita privata, la relazione con Giulia Salemi procede a gonfie vele.

Pierpaolo Pretelli oggi, giovedì 31 luglio 2025, spegne 35 candeline. Tanti sono i traguardi che sta conquistando nel corso della sua carriera, da poco si è conclusa la sua esperienza all’Isola dei famosi nei panni di inviato dove ha fatto breccia nel cuore dei telespettatori e poco prima aveva debuttato nei panni di protagonista nel musical Rocky. Il suo esordio sul piccolo schermo risale al 2013 a Striscia la notizia, l’unica edizione in cui ci sono stati i velini, esperienza che ha vissuto al fianco di Elia Fongaro.

Dopo il noto tg satirico di Antonio Ricci l’ex velino approdò a Uomini e Donne, la sua visibilità però è decisamente aumentata grazie alla sua partecipazione alla quinta edizione del Grande Fratello Vip. Nella casa più spiata dagli italiani non passò mai inosservato, il suo percorso infatti è stato molto apprezzato, si aggiudicò il secondo posto. Durante il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 si era avvicinato moltissimo ad Elisabetta Gregoraci, in molti erano convinti che sarebbe scattata la scintille ma lei aveva preferito non lasciarsi andare anche se l’intesa era palese. Pierpaolo Pretelli ha trovato l’amore nella casa, dopo l’ingresso di Giulia Salemi fu chiaro a tutti che erano fatti l’uno per l’altra.

Altre esperienze televisive e la vita privata di Pierpaolo Pretelli, amore a gonfie vele con Giulia Salemi

Dopo il Grande Fratello Vip Pierpaolo Pretelli è approdato nel cast di Tale e Quale Show, anche lì ha conquistato un incredibile successo grazie al suo talento. Dopo il talent ha affiancato Mara Venier a Domenica In nella conduzione di un gioco telefonico, poi è tornato a Mediaset dove ha condotto con Soleil Sorge il GF Vip Party, nel frattempo si dedicava anche alla radio. Insieme alla compagna Giulia Salemi ha condotto Ex on the Beach.

Per quanto riguarda la sua vita privata in passato Pierpaolo Pretelli ha avuto un’importante relazione con Ariadna Romero, dal loro amore è nato il figlio Leonardo. Dal 2020 è legato sentimentalmente a Giulia Salemi, i due hanno vissuto alcuni momenti di crisi che li avevano spinti ad allontanarsi ma sono riusciti a lasciarsi tutto alle spalle. Oggi sono più innamorati e complici che mai, a gennaio è nato il loro primo figlio, Kian. Qualche tempo fa l’ex gieffino ha rivelato di aver fatto i conti con gli attacchi di panico, ha fatto però sapere che è bravo a gestirli, ha poi aggiunto: “L’importante è avere la lucidità nel capire che il campanello è quello, che la porta sta bussando”.

