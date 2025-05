Pierpaolo Pretelli è volato in Honduras per prendere parte all’Isola dei Famosi 2025 come inviato. Il fidanzato di Giulia Salemi ha accettato con grande entusiasmo il nuovo incarico, ma allo stesso tempo l’ex gieffino deve fare i conti con i suoi stessi sentimenti. La mancanza di Giulia Salemi si farà sentire in Honduras, così come il figlio Kian, nato da poco. Per Pierpaolo Pretelli la sfida più difficile è propria quella di superare le insidie della distanza. In ballo c’è il suo futuro professionale, l’opportunità di farsi strada nel mondo dello spettacolo, ma non meno importante è il suo rapporto con Giulia Salemi e la crescita di Kian.

“Quando è arrivata la proposta dell’Isola ovviamente con Giulia abbiamo affrontato il tema della distanza, tra l’altro con Kian cosi piccolo. È la mia spada di Damocle perché mi mancheranno moltissimo”, ha confessato l’ex concorrente del Grande Fratello in una bella intervista rilasciata a Superguidatv.

Pierpaolo Pretelli e la distanza da Giulia Salemi: “La supereremo con la complicità”

Nel corso della stessa, Pierpaolo Pretelli si è confessato a cuore aperto, svelando timori, paure e speranze. In generale è abbastanza abituato a combattere contro la distanza, in quanto il suo primo figlio (Leonardo, avuto da una precedente relazione) vive a Miami. “Siamo già rodati con la distanza, anzi dall’Honduras mi avvicino un po a lui”, ha detto.

La decisione di accettare l’incarico in Honduras per l’Isola dei Famosi è maturata dopo un’attenta valutazione assieme a Giulia, che lo ha spronato a superare i propri limiti. “Abbiamo deciso insieme e non abbiamo avuto dubbi, siamo sempre pronti a sostenerci l’uno con l’altra”, ha spiegato orgoglioso Pierpaolo Pretelli. Insomma, la nostalgia di casa si fa già sentire ma Pierpaolo non ha alcuna intenzione di mollare.

