Pierpaolo Pretelli si racconta a cuore aperto nella nuova puntata di Verissimo, il rotocalco televisivo campione d’ascolti del pomeriggio condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip è pronto a rivelare in anteprima la grande emozione a pochi giorni dal debutto de L’Isola dei Famosi dove ricoprirà il ruolo di inviato speciale dall’Honduras. Intervistato dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni, l’ex velino di Striscia La Notizia non nasconde il grande entusiasmo di essere riuscito a realizzare un vero e proprio sogno.

Pierpaolo Pretelli, chi è compagno di Giulia Salemi/ Il successo in tv e l'amore al GF Vip

“È sempre stato un mio sogno. È capitata questa opportunità e sono felicissimo!” – ha detto Pretelli che sta vivendo un momento davvero magico della sua vita. Da pochi mesi, infatti, Pierpaolo è diventato pacò del piccolo Kian nato dall’amore con Giulia Salemi e non sarà facile da neo papà allontanarsi dal suo bambino. Ma alla chiamata de L’Isola dei Famosi non poteva proprio dire di no.

Tommaso Zorzi su Giulia Salemi e Pretelli: "Pensavo durassero una settimana"/ La replica di Pierpaolo

Pierpaolo Pretelli a L’Isola dei Famosi: “mi mancherà tutto di mio figlio e di Giulia”

La partenza di Pierpaolo Pretelli come inviato per L’Isola dei Famosi ha trovato piena approvazione anche da parte della compagna Giulia Salemi, anche se l’ex gieffino non nasconde la consapevolezza di perdersi un pezzo di vita del figlio Kian. “Mi mancherà tutto di mio figlio e di Giulia, ma lei è contentissima” – ha aggiunto Pierpaolo che ha trascorso gli ultimi giorni a Milano prima della partenza facendo il pieno d’amore. Come ha mostrato Giulia Salemi in alcuni contenuti social, non sono mancati i momenti di commozione come le lacrime di Pierpaolo mentre cullava il piccolo Kian.

Pierpaolo Pretelli inviato dell'Isola dei Famosi 2025? Perché è la scelta giusta/ Alvin rischia di nuovo

Pur essendo felice della grande occasione che gli è stata data, Pierpaolo è consapevole del momento in cui è arrivata. Un momento che avrebbe voluto trascorrere con la compagna e il figlio che, al suo ritorno, sarà cresciuto. Tuttavia, pur essendo distante migliaia di chilometri, grazie alla tecnologia riuscirà a mantenere un filo diretto con i suoi amori.