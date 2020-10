Pierpaolo Pretelli/ Dedica speciale a Elisabetta Gregoraci ma Manila Gorio…

PIERPAOLO PRETELLI, DEDICA SPECIALE AD ELISABETTA GREGORACI

Pierpaolo Pretelli non molla. Questo è quello che si evince da questi giorni lontani dalla diretta dalla casa del Grande Fratello Vip 2020. Alfonso Signorini sembra aver messo un po’ da parte il presunto flirt con Elisabetta Gregoraci per la gioia di quest’ultima che continua a tenere lontano il suo giovane amico convinta che ogni volta che lui si avvicina, si monta un caso fuori dalla casa. In effetti i fan hanno già le antenne dritte visto che nelle scorse ore, i due si sono ritrovati soli in giardino con sottofondo Gli occhi pieni di te, la canzone di Jovanotti. I due fanno fatica a ricordare le parole, ma Pierpaolo Pretelli usa spesso questo slancio per avvicinarsi e tirare Elisabetta Gregoraci a ballare ma senza riuscirci. La showgirl continua a ribadire che devono stare lontani per evitare che facciano su di loro altre due e tre puntate ma Pretelli non molla e alla fine sottolinea alcuni passaggi della canzone facendo arrossire la calabrese che subito rovina l’atmosfera ‘ma l’ha scritta Jovanotti mica l’hai scritta tu, mai vai’.

PIERPAOLO PRETELLI INCONTRA MANILA GORIO AL GF VIP?

Fuori dalla casa, però, il problema per Pierpaolo Pretelli non sembra essere legato alla sua famiglia. L’ex velino ha avuto modo di sentire suo figlio al telefono e questo lo ha fatto molto felice, ma Manila Gorio continua ad appellarsi ad Alfonso Signorini chiedendo insistentemente un confronto con lui che, a suo dire, sarebbe un suo ex fidanzato. La conduttrice ha rivelato di avere avuto una bollente relazione con lui mentre stava con un altro, l’ex di Floriana Secondi, e che entrambi sapevano l’uno dell’altro. In un’intervista esclusiva rilasciata ai microfoni di Gossip & Tv, Manila Gorio ha chiesto di vederlo per far capire a tutti che quello che dice è vero e che fino a qualche momento prima di entrare nella casa, lui le scriveva messaggi con tanto di cuoricini. Adesso vorrebbe sapere il perché da quando è nella casa non l’ha nominata e si è lanciato a capofitto su Elisabetta Gregoraci, avrà il suo confronto magari nella puntata di questa sera?



© RIPRODUZIONE RISERVATA