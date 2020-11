Pierpaolo Pretelli dice basta a Elisabetta Gregoraci/ “Ciò che provavo sta svanendo”

Nella Casa del Grande Fratello Vip qualcosa sta definitivamente cambiando. L’ingresso di Selvaggia Roma ha smosso le carte e gli animi nella Casa e a quanto pare ha portato Pierpaolo Pretelli a riflettere seriamente sul suo rapporto con Elisabetta Gregoraci. Ed è così che, dopo la furiosa lite tra i tre di ieri sera, Pretelli ha ammesso che il sentimento nei confronti di Elisabetta si è affievolito. Sfogandosi in sauna con Zelletta ed Enock, ha confessato: “Un mese fa, una parola così mi avrebbe fatto più male. Oggi, quello che provavo e che speravo sta svanendo, sta andando via.” Poi ha fatto notare agli amici come effettivamente il suo comportamento sia cambiato: “L’avrete notato che la cerco sempre meno, ci abbracciamo sempre meno perché ho decelerato. Mi fa male perché le voglio bene e ci rimango di mer** ma me la vivo meglio. In 10/15 giorni sono cambiato”.

Pierpaolo Pretelli si è allontanato da Elisabetta Gregoraci ed è pronto a dire tutto in diretta

Proprio in virtù di questa consapevolezza e questo cambiamento che Pierpaolo Pretelli è pronto a parlare in modo chiaro nel corso della diretta del Grande Fratello Vip di domani, 20 novembre. “Venerdì chiarisco tutto” ha ammesso, per poi aggiungere: “In puntata dirò quello che ho detto finora, quello che ho detto a Selvaggia e ognuno raccoglie quello che semina. Ho già seminato tanto.” E tornando su Elisabetta, ha concluso: “So che mi vuole tanto bene però basta. Io ho dato. L’ho deciso in cuor mio già una decina di giorni fa, però è qua, ci convivi e vai avanti. Ma in cuor mio lo sapevo. Fino a qualche tempo fa vedevo dell’altro e adesso non lo vedo più”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)





© RIPRODUZIONE RISERVATA