Pierpaolo Pretelli, dichiarazione d’amore a Giulia Salemi/ “Mi sto molto innamorando”

Nelle ultime settimane Pierpaolo Pretelli ha più volte dimostrato del malumore dentro la casa del Grande Fratello Vip, principalmente legato alla nostalgia per il figlio Leonardo. Ieri il ragazzo si è ritirato nella Lavatrice e quando Giulia Salemi lo ha raggiunto, le ha rimproverato di non aver prestato la giusta attenzione al suo stato d’animo: “Solo Maria Teresa ha capito che stavo male per Leo ed è venuta da me“. Giulia, incredula dei rimproveri del ragazzo, lo ha invitato a non chiudersi in se stesso e a esprimere le sue necessità. Più tardi, l’influencer italo-persiana si è accorta che l’ex velino era seduto da solo sui gradini e lo ha raggiunto per cercare di tirarlo su di morale. Pierpaolo ha apprezzato il gesto e ha deciso di fare uno scherzo alla ragazza: “Ho un problema più grande di me. Non mi sto innamorato di te”.

Pierpaolo Pretelli si sta innamorando di Giulia Salemi

Vedendo la reazione di Giulia Salemi, Pierpaolo Pretelli ha aggiunto con un grande sorriso: “Mi sto molto innamorando di te”. Tirando un sospiro di sollievo, Giulia ha risposto: “La cosa è molto reciproca”. I due ragazzi hanno continuato a parlare dei loro sentimenti e di come la situazione attuale dentro la casa del Grande Fratello Vip non sempre rende chiaro il rapporto, creando incomprensioni e fraintendimenti. Pierpaolo ha detto di aver bisogno di “quell’amore che mi fa stare bene e mi fa vivere anche meglio mio figlio”. L’ex velino ha ribadito di sentire molto la mancanza del figlio e di averlo anche sognato negli ultimi giorni. Giulia ha rinnovato al ragazzo il suo sostegno anche nei momenti più difficili. La discussione avuta poco prima si è quindi conclusa con un abbraccio e tanti baci.



© RIPRODUZIONE RISERVATA