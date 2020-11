Pierpaolo Pretelli/ Dimentica Elisabetta Gregoraci? Un gesto però insospettisce…

Pierpaolo Pretelli dimentica Elisabetta Gregoraci? Lei: “Monello!”

Pierpaolo Pretelli finalmente è tornato ad essere quello che era gli inizi, il ragazzo spensierato e pronto a lanciarsi in conduzioni, scherzi e imitazioni, e i fan non potrebbero esserne più felici. Il bel velino del Grande Fratello Vip 2020 ha ormai chiuso con il passato, almeno in parte, convinto che tra lui ed Elisabetta Gregoraci non possa mai esserci niente di più. L’arrivo di Selvaggia Roma, sapere che fuori dalla casa lo vedono come il zerbino di turno, e le continue parole della calabresi sul loro rapporto che non andrà mai oltre, devono aver convinto Pierpaolo a riprendere di nuovo in mano la sua vita senza più soffrire delle parole della sua dolce metà. In questi due giorni è tornato a imitare (Tommaso Zorzi e Giulia Salemi) e poi anche a giocare e sorridere ma senza mollare del tutto la bella Elisabetta Gregoraci con la quale, per un attimo, si è trovato di nuovo avvinghiato al lavandino con lei pronta ad etichettarlo come ‘monello’. Inutile dire che la scena quasi hot ha fatto subito il giro del web e delle pagine fan dedicate ai Gregorelli, ma ha lasciato il tempo che ha trovato.

Pierpaolo Pretelli si sfoga con Giulia Salemi e…

In realtà, l’unica che è stata in grado a far un po’ respirare Pierpaolo Pretelli è stata la nuova arrivata, Giulia Salemi. I due si sono subito molto avvicinati tra giochi e scherzi e questo fine settimana si sono ritrovati insieme in sauna per parlare. Il velino ha ammesso di aver vissuto un incubo nel tugurio perché Selvaggia Roma continua a parlare di Elisabetta Gregoraci e del loro rapporto dicendo anche le impressioni che si vivevano all’esterno della casa e nonostante lui continuasse a dire di smetterla e di non voler sentire queste cose. Alla fine la Gregoraci ha frainteso e lui si è sentito male venendo etichettato come un debole e un vigliacco che non ha preso posizione nello scontro tra le due. Giulia Salemi lo capisce e pensa che la sua reazione sia stata normale e naturale e per questo da apprezzare. Poi lei stessa ha ammesso che non sta vivendo un momento molto semplice perché non si sente ancora integrata nel gruppo anche se adesso è nella casa ormai da più di due settimane. Forse sarà proprio Pierpaolo Pretelli il suo appiglio per andare avanti in questo lungo percorso che si protrarrà fino al prossimo febbraio?



