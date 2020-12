Pierpaolo Pretelli “Dopo Ariadna Romero non riesco a innamorarmi”/ Possibile riavvicinamento con l’ex?

Pierpaolo Pretelli ha vissuto un momento di sconforto nella casa del Grande Fratello Vip. La prima ad accorgersi del malessere dell’ex velino chiuso nella sauna è stata Giulia Salemi, ma Pierpaolo ha preferito confidarsi con Andrea Zelletta e Cristiano Malgioglio. Il paroliere, come sempre senza mezze misure, gli chiede se sta ancora pensando a Elisabetta Gregoraci, ma il ragazzo nega dicendo di di essere triste per ave pensato al suo rapporto con le donne nell’ultimo periodo: “Sono due anni e mezzo che ho un blocco, ho qualcosa da risolvere”. Il ragazzo ripercorre le tappe del suo rapporto con Ely, che comunque non è decollato: “Ho provato cose che si provano all’inizio. Quando però inizio ad avere un rapporto più intenso, mi blocco. C’è un punto in cui non riesco ad andare avanti. La cosa con Elisabetta non è proprio partita, ma fuori, da quando sono single – cioè da due anni e mezzo – ho conosciuto delle ragazze, ma poi non riesco…”.

Pierpaolo Pretelli: “Non riesco più a innamorarmi”.

Andrea Zelletta cerca di consolare l’amico sostenendo che non ha ancora trovato la persona giusta. Ma Pierpaolo Pretelli ammette che questi due anni da single sono stati pesanti per lui e ha iniziato a farsi domande su se stesso: “Forse sono distruttivo per la coppia. Io sono uno che dà tanto, ma allo stesso tempo sono pesante. Pretendo tante attenzioni e certezze perché fondamentalmente sono insicuro. Mi blocco perché non riesco a innamorarmi”. Cristiano Malgioglio lo interroga sulla fine della sua relazione con Ariadna Romero, madre di suo figlio Leonardo. Pierpaolo confessa che tra loro è finita per incompatibilità di caratteri, anche se erano ancora innamorati. Anche il paroliere arriva alla conclusione che il problema di Pierpaolo sia trovare la ragazza giusta che gli dia delle emozioni e lo spinga a essere se stesso: “Non devi piangere. L’amore arriva quando meno te lo aspetti”.



