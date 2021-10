Pierpaolo Pretelli è Clementino a Tale e quale show/ Lineamenti sono molto diversi…

Pierpaolo Pretelli torna nel ruolo di Clementino, convincerà i giudici?

L’ex velino Pierpaolo Pretelli sarà alle prese con Clementino nella puntata di oggi, 8 ottobre 2021, di Tale e Quale Show. Il percorso sarà difficile, così sarà complicato il lavoro dei truccatori, i lineamenti sono molto diversi. Clementino è un rap e per cantare le sue canzoni ci vuole fiato e memoria. Sicuramente per Pierpaolo questo personaggio sarà un’altra sfida da vincere. Intanto le sue fan non lo mollano un attimo e continuano a sostenerlo vivacemente. Sicuramente il suo volto durante l’assegnazione della settimana scorsa ha fatto capire come per lui questa potrebbe essere una prova molto complicata. Vedremo come si calerà in questa nuova avventura.

Tale e quale Show 2021, 4a puntata / Diretta: presentata la giudice Asia Argento

Pierpaolo Pretelli, la prova Achille Lauro: esibizione ok ma il look…

Pierpaolo Pretelli ha dovuto presentare un personaggio abbastanza eclettico, Achille Lauro. La versione è quella del Sanremo 2020 dove il cantante ha presentato – Me ne frego – indossando una tutina dorata aderente. Per tutta la settimana l’ex velino di Striscia si è calato nel personaggio. Non è stato un lavoro facile, Lauro si distingue per la sua voce stanca e trascinante e anche nei movimenti non è da meno, prende delle posizioni alquanto bizzarre. Ci sono voluti ore e ore di video per memorizzare ogni dettaglio del cantante romano, alla fine c’è riuscito in parte, guadagnandosi una parziale standing ovation. Il trucco è stato fatto bene, i tatuaggi erano tutti presenti e la mitica tutina aderente è stata riprodotta alla perfezione.

Jessica Morlacchi/ "Tale e Quale show? I Gemelli di Guidonia hanno già vinto..."

Per Giorgio Panariello la voce è stata riproposta perfettamente, per quanto riguarda il look Pierpaolo Petrelli assomigliava a Ivan Drago il pugile di Rocky: 7 punti. Loretta Goggi ha apprezzato molto l’esibizione, Pierpaolo ha dimostrato di essersi divertito molto nell’interpretare l’egocentrismo dell’artista, quello che è venuto a mancare è la romanità di Achille Lauro: 10 punti. Cristiano Malgioglio ha visto una somiglianza con Tony Hadley si è complimentato con Petrini, mettendo in evidenza le sue doti artistiche da showmen: 11 punti. Mario Giordano non ha potuto evitare di parlare di disagio giovanile e come assumendo determinate sostanze si fa la “fine” di Achille Lauro: 9 punti. A fine puntata Pierpaolo Petrelli ha totalizzato 52 punti raggiungendo la quinta posizione. Nella classifica generale dopo la terza puntata è al sesto posto con 147 punti. Petrelli i suoi 5 punti li ha dati a Stefania Orlando che ha contraccambiato. Inoltre lo showmen ha guadagnato 5 punti dal voto social.

Francesca Alotta, dall'aborto al tumore/ I tradimenti del marito e lo stalking

Pierpaolo Pretelli può contare sul supporto dei fan ma i giudici…

Pierpaolo Petrelli piace, e lo ha dimostrato il voto social dove ha ottenuto il maggior numero di consensi portando a casa ulteriori 5 punti. C’è chi però non è molto d’accordo e vorrebbe eliminare i like perché Petrelli piace alla ragazzine e viene premiato più per la sua bellezza che bravura. Questa disputa social è nata perchè qualcuno avrebbe voluto assegnare il punteggio a Stefania Orlando, in quanto a molti l’esibizione di Pierpaolo non è piaciuta e chi è fan di Achille Lauro, l’ha vista una fotocopia venuta male. C’è chi ha messo in discussione il giudizio della giuria, troppo clemente e chi come Panariello ha visto un’assomiglianza con Ivan Drago. In conclusione non è piaciuto molto.

Video, così la settimana scorsa





© RIPRODUZIONE RISERVATA