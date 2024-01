Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, altro che crisi!/ Insieme a Miami dopo Capodanno

Giulia Salemi e il ‘caso rientrato’ dell’assenza di Pierpaolo Pretelli a Miami

Arrivano importanti novità su una delle coppie più seguite del contesto televisivo: Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. La dolcezza del loro rapporto è sempre stata sotto gli occhi di tutti ma le ingerenze mediatiche hanno avuto nel tempo anche un’influenza negativa. Spesso e volentieri emergono voci di presunte crisi, incomprensioni, prontamente smentite o semplicemente smaltite con il tempo.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, altro che crisi!/ La segnalazione: “Sereni e tranquilli a Milano…”

Troppo spesso la storia tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli viene messa in discussione, come già sottolineato anche senza verificare le fonti dei rumor che circolano soprattutto in rete. L’ultima indiscrezione è riferita alle ultime ore e precisamente ai festeggiamenti per Capodanno. Come riporta 361 Magazine, l’ex volto del GF Vip ha deciso di trascorrere la festività da sola a Miami e la presunta assenza di Pierpaolo Pretelli aveva nuovamente preoccupato i fan della coppia. “Capodanno in America non era nei piani, è successo”.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, spuntano le foto che smentiscono la rottura/ Arriva un nuovo chiarimento

Giulia Salemi e il ‘saluto’ al 2023 che aveva preoccupato i fan: “Non date per scontato…”

Fortunatamente però a distanza di poche ore è arrivato un lieto aggiornamento; Deianira Marzano – come riporta il portale – basandosi su una segnalazione ricevuta ha confermato la presenza anche di Pierpaolo Pretelli a Miami al fianco di Giulia Salemi. Ancora una volta è il caso di dire: “Altro che crisi!”, il conduttore ha raggiunto in secondo momento la compagna e dunque la sua assenza era solo un falso allarme.

Tra l’altro, prima che arrivasse la smentita rispetto alla presunta nuova crisi tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, quest’ultima aveva destato ulteriore preoccupazione nei fan della coppia con un post leggermente ambiguo – riportato da 361Magazine – volto ad accogliere il 2024. “I piani a volte cambiano all’ultimo ed eccomi qua a Miami a festeggiare l’ultimo dell’anno. Questa città a differenza di tante altre mi ha fatto innamorare, ha un’energia incredibile… Buon anno amici, spero davvero che i prossimi mesi possano essere più sereni per tutti perchè la felicità dura un attimo, ma è la serenità nel lungo termine che fa la differenza. Apprezzate le persone che vi sono vicine, non datele per scontato mai”.

“Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli non vivono più insieme"/ Rumors choc dal web e chiarimento su contratto

© RIPRODUZIONE RISERVATA