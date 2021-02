Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi andranno a convivere?/ Tra amore e gelosia i dubbi non mancano…

Pierpaolo Pretelli al Grande Fratello vip 2020 deluso da Giulia Salemi?

Pierpaolo Pretelli continua ad avere alti e bassi nella casa del Grande Fratello Vip 2020. Mentre fuori continuano a parlare di lui in funzione di Elisabetta Greogoraci, specie suo fratello che avrebbe preferito lei, nella casa ogni scusa è buona per perdere le staffe soprattutto se di mezzo c’è Giulia Salemi. Per fortuna la gelosia si è un po’ placata da quando il bell’Andrea Zenga si è dichiarato, almeno per metà, a Rosalinda Cannavò, e questo ha permesso all’ex velino di sotterrare un po’ l’ascia di guerra anche se i suoi sentimenti per lei non sono cambiati, anzi. Pierpaolo Pretelli parla spesso di cose importanti e, in particolare, anche della loro possibile convivenza dal prossimo 1 marzo. Proprio in questi giorni, Pierpa ha iniziato il suo personale conto alla rovescia in attesa che il programma finisca e loro siano finalmente liberi di dirsi e fare quello che vogliono senza più gli occhi delle telecamere puntati addosso.

Pierpaolo Pretelli pronto a convivere con lei dall’1 marzo?

La cosa lusinga Giulia Salemi che continua a chiedere a Pierpaolo Pretelli di non lasciarla sola e, soprattutto, di non mentirgli perché i suoi sentimenti fuori potrebbero cambiare. Sarà davvero così che finirà con la conclusione del Grande Fratello Vip 2020? Anche nelle ultime ore Pierpaolo ha organizzato un romantico San Valentino per la sua bella fidanzata ma lei non ha reagito come avrebbe dovuto e questo ha un po’ stranito l’ex velino. Per Giulia, però, è stato facile tornare alla vita di tutti i giorni perché Pierpaolo Pretelli continua a farla impazzire e non solo per il loro amore ma anche per la sua continua gelosia. Come finirà tra loro una volta usciti dalla casa? Davvero ci dobbiamo aspettare grandi cose oppure no?



© RIPRODUZIONE RISERVATA