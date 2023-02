Giulia Salemi conferma la crisi con Pierpaolo Pretelli/ Piange in diretta al GF Vip: “Niente tradimenti ma…”

Giulia Salemi conferma la crisi con Pierpaolo Pretelli in diretta al GF Vip

Non trattiene le lacrime Giulia Salemi quando Alfonso Signorini, in diretta al Grande Fratello Vip, le chiede se sono vere le voci secondo le quali sarebbe finita la sua storia con Pierpaolo Pretelli.

Giulia conferma il momento buio con Pierpaolo e chiarisce cosa sta accadendo tra loro: “Stiamo vivendo un momento di crisi… – ma chiarisce – non sono volati piatti, non è in discussione l’amore, non ci sono di mezzo tradimenti o terze persone, anzi stiamo cercando di capire in che direzione sta andando la nostra storia. Io personalmente spero di trovare una soluzione…”, aggiunge con la voce spezzata dalle lacrime. Signorini la abbraccia, dispiaciuto per la conferma appena arrivata, ma rivela che sia Giulia che Pierpaolo saranno insieme a lui per il giorno di San Valentino e chissà che non riesca a rimettere pace tra i due. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Pierpaolo Pretelli ha tradito Giulia Salemi?

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi ai ferri corti? La coppia, nata proprio all’interno della casa Grande Fratello Vip, sarebbe in crisi dopo alcuni mesi di convivenza. I Prelemi, come sono stati chiamati dai fan, sarebbero in crisi stando ad alcune indiscrezioni trapelate negli ultimi giorni. Si tratta di voci che, al momento, non state né confermate né tantomeno smentite dai diretti interessati che ricordiamo stavano valutando anche la possibilità di matrimonio. Non è dato sapere cosa sia successo, ma negli ultimi giorni su Twitter si è parlato di un presunto tradimento dell’ex velino di Strisci La Notizia verso Giulia.

Si tratterebbe di una scappatella che avrebbe fatto arrabbiare non poco l’influencer persiana, anche se si tratta solo di una voce. C’è perfino chi ha vociferato il nome della persona con cui Pierpaolo avrebbe tradito Giulia; c’è chi vocifera Bianca Guaccero, Soleil Sorge e perfino di un uomo, ma si tratta di gossip senza alcun fondamento.

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi si sono lasciati?

E’ finita davvero tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi? Nelle ultime ore i fan della coppia, nata al Grande Fratello Vip, è preoccupata sul futuro di una delle coppie apparentemente più solide del mondo dello spettacolo. Si vocifera di un possibile tradimento da parte dell’ex concorrente di Tale e Quale Show verso la Salemi, impegnata quest’anno nell’area social del Grande Fratello Vip, anche se si tratterebbe di un becero gossip. Ma come stanno davvero le cose tra i due?

A cercare di fare chiarezza ci ha pensato Alessandro Rosica, aka Investigatore Social su Instagram che in una Instagram Stories ha spifferato: “avevano litigato e non si sono sentiti per qualche giorno. Nessun tradimento o roba del genere. Ieri hanno finalmente fatto pace. Fonte ufficiale, 100%.”. Che dire sicuramente tra i Prelemi c’è un pò di tensione, ma non è chiaro quale sia il motivo che li ha spinti ad allontanarsi e a discutere, anche se tra le due le cose ora sono rientrate per la gioia dei tantissimi fan!











