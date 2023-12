Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, prossimi alle nozze?/ La sorpresa di Natale 2023 é virale

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sposano?

In barba alle voci di una crisi d’amore, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli chiudono in positivo il bilancio di fine anno 2023 sul loro amore, che nasceva ai tempi del Grande Fratello vip 5. Tanto che, alla presa visione del web alla sorpresa che segna la conferma in positivo dell’amore che prosegue oltre il tempo e lo spazio del reality show, intanto, si palesa un fenomeno. C’é chi tra gli internauti scommetterebbe in un matrimonio imminente di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli.

E ad avvalorare l’ipotesi sollevatasi nel web, secondo cui i fiori d’arancio per gli ex Grande Fratello vip 5 sarebbero vicini, é intanto la sorpresa immortalata in un post via social.

Pierpaolo Pretelli ha sorpreso Giulia Salemi con un mazzo di fiori per festeggiare il loro terzo anniversario di unione, scacciando così le voci di una crisi d’amore tra loro, come mostrato dai due e dal padre della showgirl italo-persiana su Instagram. Pretelli, infatti, ha scelto di destinare una sorpresa alla compagna, presentandosi all’improvviso nel ristorante dove Salemi stava consumando un pasto col padre, presentandosi con un omaggio di fiori e lasciando così la compagna modella sbalordita. La sorpresa, come rivelatosi nel post “D’Annunzio“, é stata il frutto dell’organizzazione di Pierpaolo e Mario.

In una delle storie pubblicate su Instagram, Giulia Salemi scrive sulla scia del terzo anniversario di unione: “Io che non capivo cosa stesse riprendendo papà e la mia faccia incredula quando vedo Pp”. Questo, mentre Mario Salemi, padre di Giulia, spiega, postando il videoclip della sorpresa che potrebbe preludere alle attese nozze dei Prelemi: “Io e Pierino abbiamo architettato una bella sorpresa per la nostra Giulietta. Buon anniversario…!!!”.

Il messaggio di gratitudine

Nella caption della sorpresa Giulia Salemi ha poi scritto online, tra le righe pregne di gratitudine, destinando il messaggio a Pierpaolo Pretelli e papà Mario: “Quanto vi amo? Si sono messi d’accordo e mi hanno organizzato una sorpresa riuscitissima. Pierino si è presentato a Piacenza per il nostro terzo anniversario, mentre ero a pranzo con mio papà ed io pensavo che fosse ancora via per una serata convinta di vederlo tra qualche giorno”, gratitudine ribadita anche in un commento rilasciato sotto al post del padre: “Quanto vi amo? Me l’avete davvero fatta!! Io poco prima che mi lamento (strano) di tutti i soldi che do allo Stato per le tasse…”.

