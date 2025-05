Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi allontanano il matrimonio?

Inizia l’avventura come inviato a L’Isola dei famosi per Pierpaolo Pretelli, il secondo classificato del mitico GF Vip 5 è ormai divenuto un volto di punta del piccolo schermo e si appresta a vivere l’esperienza in Honduras, dove lavorerà a stretto contatto con i naufraghi, un cast di venti concorrenti pronti a divertire il pubblico di Canale Cinque con la conduzione di Veronica Gentili. Pierpaolo Pretelli, presentando la sua avventura a L’Isola dei famosi, ha colto anche l’occasione di parlare di alcuni temi personali, come il matrimonio con Giulia Salemi:

“Prima battezzeremo Kian, al momento non rientra tra le nostre priorità. Quando ci sarà, celebreremo il nostro amore” ha ammesso l’ex gieffino tra le colonne del settimanale Chi. Discorsi sul matrimonio rimandati, chi si attendeva una risposta alla domanda quando si sposano Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi per il momento è rimasto deluso.

Pierpaolo Pretelli e l’amore con Giulia Salemi: “Usciti dalla crisi con il confronto”

Adesso la storia d’amore tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sta vivendo una seconda giovinezza, dopo la crisi dei mesi scorsi che sembrava aver messo a dura prova entrambi gli ex gieffini.

“Ci siamo messi in discussione, cosa che prima non facevamo. L’utilizzo del contraddittorio è sempre un modo per analizzarsi e guardarsi dentro. Ci siamo seduti, parlati, confrontati. Giulia mi ha portato un elenco delle cose che non andavano bene” ha rivelato Pierpaolo Pretelli nel corso di una intervista concessa tra le colonne del magazine Chi. Tra i due ex concorrenti del Grande Fratello sembra riscoccata la scintilla in maniera definitiva, con la nascita di Kian e un confronto quotidiano. Chissà che tra loro non possa poi arrivare la grande voglia di coronare il sogno d’amore con un matrimonio.

