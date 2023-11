Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi si sono lasciati?/ La verità degli ex Gfvip é in un video virale

Grande fratello vip 5, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono divisi: esplode il gossip

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi potrebbero essersi lasciati, o almeno questa é l’ipotesi che si solleva nel web sulla forse “ex coppia”, nata al Grande Fratello vip 5. Dopo lo scoop lanciato da Fabrizio Corona, anche la blogger Deianira Marzano fa sapere online che la coppia di ex concorrenti e fidanzati al Grande Fratello vip 5 potrebbe essere giunta ad un momento di rottura dettata da una crisi d’amore. Un pettegolezzo, quello del possibile epilogo della fine della lovestory tra gli ex Grande Fratello vip 5, che viene però prontamente smentito dai genitori della modella italo persiana, Giulia Salemi, che molti nel joint fandom della storica coppia di fidanzati vorrebbe riconfermata al ruolo di inviata nella Social Room al Grande Fratello 2023 corrente.

Gli indizi che sconfessano la sospetta rottura dei Prelemi

E, intanto, a rompere il silenzio sul gossip della rottura tra gli ex Grande Fratello vip 5, sono i diretti interessati. Riattivatisi insieme a mezzo Instagram, sul Canale Broadcast personale, i “Prelemi” tengono a rassicurare i fan, così , testualmente: “Vi leggiamo e ci dispiace essere assenti ma a volte il silenzio serve a guardarsi dentro per capire dove si sta andando. Beato il web che ha la verità in tasca su tutto, noi la stiamo ancora cercando”.

A quanto pare, quindi, non vi sarebbe alcuna crisi d’amore per la coppia di ex Grande Fratello vip 5, e dopo il messaggio di risposta sibillino, in reaction al gossip sulla rottura, poi vi é un ulteriore particolare a conferma dell’amore dei Prelemi, da parte della modella. Anche se un momento di crisi, rientrato, non sarebbe da escludersi nell’ultimo periodo tra i Prelemi, Giulia Salemi al momento del ruolo di giurata coperto nella giuria di Miss Italia indossava gli anelli che le ha regalato Pierpaolo Pretelli. Segno che gli ex Grande Fratello vip 5 siano ancora una coppia di fidanzati.

Per la quota ex Grande Fratello vip 7, intanto, Oriana Marzoli ha voce in capitolo sulla rottura con Daniele Dal Moro…











