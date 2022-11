Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi si sposano?/ Si inginocchia in diretta, ma..

Grande Fratello vip 5, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli convolano a nozze? Il gesto che insinua il dubbio

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono tra i concorrenti più chiacchierati del Grande Fratello vip 5 e i loro fan sperano di vederli uniti in matrimonio. Ma a far affievolire la fiamma ella speranza generale é, intanto, un gesto di Pierpaolo Pretelli rivelatosi uno scherzo ai danni della fidanzata, Giulia Salemi. Alimentando la fiamma della speranza del fandom della coppia ex Grande Fratello vip, per poi spegnerla di colpo, rispetto al desiderio generale delle nozze dei due fidanzati, l’ex velino di Striscia la notizia fa una proposta romantica, al rinnovato appuntamento del format condotto dalla modella, Salotto Salemi. In occasione di un’ospitata a Salotto Salemi, Pierpaolo Pretelli a quanto pare così lascerebbe credere alla sua amata di volerla portare sull’altare: “Penso che questo sia il momento giusto per chiedertel…”, le sussurra con un tono di voce deciso lui, inginocchiandosi di fronte alla

amata modella italo-persiana, che quindi palesa l’espressione sognante tipica della donna che riceve una proposta di nozze in piena regola, con il compagno che poi aggiunge “…una cena insieme”. Ed é con quest’ultimo appunto che Pierpaolo Pretelli spegne la speranza generale.

Giulia Salemi, la lotta contro la malattia e l'amore fidanzato Pierpaolo Pretelli/ "Ci completiamo molto"

L’ex velino invita l’amata ad una cena, eppure il suo mettersi in ginocchio farebbe pensare ad una proposta più impegnativa, tanto che lei poi sbotta: “Ma sei un cretino!”.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli pronti a lasciarsi? Le premesse promettono una lovestory lunga

I toni del dialogo degli ex Grande Fratello vip 5 si fanno, poi, più seri, quando Pierpaolo Pretelli chiede alla sua amata come si veda nei dieci anni a seguire. La italo persiana, di tutta risposta, non nasconde, tra gli altri sogni nel cassetto, di volersi vedere realizzata anche come mamma e avere una famiglia, lasciando intendere di volersi vedere anche sposata: “Mi vedo una donna, mamma, manager. Sogno una mia famiglia, voglio una figlia, due sarebbe top. Mi vedo una conduttrice affermata e riconosciuta. Vorrei investire anche in altre cose, avere sempre accanto un piano B, un materassino dove cadere sempre in maniera morbida”.

E Pierpaolo Pretelli cerca così di rassicurare Giulia Salemi: “Amore, sarò per sempre io il tuo materassino!”.

Giulia Salemi "Pierpaolo è stupendo"/ "Con lui ho capito cosa significa essere amata"

Insomma, anche se l’ex velino non assicura alla modella il loro matrimonio nell’imminente, Pierpaolo Pretelli si direbbe a restare ancora a lungo al fianco della sua amata Giulia.

LEGGI ANCHE:

Giulia Salemi trasloca con Pierpaolo Pretelli/ Signorini: "Manco foste i Brangelina!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA