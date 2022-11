Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, una coppia fake?/”Il contratto dovrebbe essere..”

Grande Fratello vip 5, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi mentono sui sentimenti?

Mentre i fan continuano a sperare in un loro matrimonio imminente, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si lasciano andare ad un curioso dialogo, dove replicano a chi li taccia di fingersi una coppia per mero business. L’occasione che i due ex Grande Fratello vip 5 hanno per tornare a raccontare della loro lovestory é un’ospitata di Pierpaolo Pretelli a Salotto Salemi, il format di beauty e talk condotto da Giulia Salemi. Per l’occasione il gieffino spegne la speranza generale su un matrimonio imminente tra i due ex Grande Fratello vip 5, facendo uno scherzo all’amata. Fa cioè credere a Giulia, mettendosi in ginocchio dinanzi a lei, di volerle chiedere la mano, quando in realtà le chiede una cena insieme. Ma non solo. La ex Grande Fratello vip sembra non prendere affatto bene lo scherzo dell’amato, per poi non nascondere in un dialogo intimista con lui di vedersi in futuro appagata come conduttrice e mamma. E, in replica a chi taccerebbe la coppia di fingere un amore per il semplice fine di accaparrarsi dei consensi e per mero business, infine, i due ex Grande Fratello vip non lesinano una provocazione piccata. Giulia lancia insieme al fidanzato una stoccata agli accusatori, definiti “gente pazza”, e lui rincara la dose, smentendo l’accusa.

Gli ex Grande Fratello vip lanciano una provocazione all’accusa degli haters

“Ma lei è impegnativa a volte, il contratto dovrebbe essere di tanti milioni”, dichiara sarcastico lui in replica all’accusa di un contratto di marketing che vincolerebbe i due fidanzati, per lavoro. Ma non é tutto, perché in difesa della lovestory che la vincola all’ex Grande Fratello vip 5, poi, Giulia Salemi rimarca, in confidenza con Pierpaolo Pretelli: “lo ho preso la tua vita e ne ho fatto qualcosa di incredibile, sono stata un uragano nella tua vita”, conclude quindi sorridendo la Salemi, che intanto si vede realizzata sul fronte lavorativo, dal momento che oltre a condurre Salotto Salemi e a esercitare la carriera di modella e influencer, é timoniera della Social Room al Grande Fratello vip 2022.

