Pierpaolo Pretelli e la separazione da Ariadna Romero/ “Un fallimento per me, Leo..”

Ariadna Romero è stata per circa quattro anni la fidanzata ufficiale di Pierpaolo Pretelli, è lei la madre del suo piccolo Leo ed è lei che alla fine è stata la compagna e poi l’ex del velino. Il Grande Fratello Vip 2020 ha portato a galla nel cuore del velino proprio il divorzio ed è in quel momento che ha ammesso di aver fallito e di guardarsi indietro e pensare che forse c’era qualcosa che poteva fare e non ha fatto per salvare la situazione. A correre in suo soccorso ci ha pensato Elisabetta Gregoraci che lo ha invitato a pensare positivo, al fatto che tutto quello che poteva fare ha fatto e che è più complicato per i bambini vivere in un ambiente in cui i genitori litigano spesso e poi lui ribatte: “Vi ho sentito parlare delle nonne e ho pensato alla mia separazione, per me è stato un fallimento, mi dispiace per mio figlio.Forse all’epoca sono stato superficiale, avremmo potuto fare qualcosa”.



Pierpaolo Pretelli e il divorzio da Ariadna Romero, perché si sono lasciati?

La stessa Ariadna Romero in passato ha parlato di quello che è successo tra di loro e, in particolare, ha ammesso che la loro relazione è stata molto seria, tanto che nel 2017 i due sono diventati anche i genitori del loro piccolo Leonardo, ma poi tutto è andato male. Come ha rivelato a Novella 2000, Ariadna ci tiene a dire che insieme erano perfetti nella veste genitoriale ma come coppia tutto era finito perché lui non riusciva più a darle le stesse attenzioni di prima. La loro relazione quindi è finita davvero per colpa di Pierpaolo Pretelli oppure hanno sbagliato in due? L’unica cosa certa è che lei non vuole più essere definita l’ex di Pierpaolo Pretelli perché vuole andare avanti con la sua vita senza più guardarsi indietro, farà lo stesso anche l’ex velino?



© RIPRODUZIONE RISERVATA