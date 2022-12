Pierpaolo Pretelli e Rosalinda, gelo per una battuta in diretta/ “Siamo impegnati…”

Esibizione con sigillo imbarazzante per Pierpaolo Pretelli e Rosalinda Cannavò a Natale e Quale Show, protagonisti di un sipario che entrambi, probabilmente, avrebbero voluto cancellare dalla diretta condotta da Carlo Conti per uno speciale dedicato alla raccolta fondi Telethon. I due artisti, impegnati sul palcoscenico del programma con una performance che li ha visti interpretare il duetto composto da Achille Lauro e Annalisa Scarrone, hanno ascoltato il verdetto della giuria della trasmissione e durante il momento dei “voti” al loro numero hanno anche sentito una battuta non proprio graditissima da parte del comico Ubaldo Pantani.

L’attore, nei panni del famoso astrologo Paolo Fox, ha affidato alle telecamere il suo commento su quanto portato in scena da Pierpaolo Pretelli e Rosalinda Cannavò, con una nota “piccante” che non è piaciuta particolarmente alla diretta interessata. Infatti, la frase pronunciata dal comico sembra aver costretto l’ex gieffina, attuale compagna di Andrea Zenga, a porre subito rimedio per evitare di creare fraintendimenti. Mentre Pierpaolo Pretelli si è limitato a sorridere, l’attrice ha reagito immediatamente. Cosa è successo esattamente? Scopriamolo subito….

Pierpaolo Pretelli e Rosalinda Cannavò, imbarazzo per la frase dopo l’esibizione a Natale e Quale Show

Il duetto di Pierpaolo Pretelli e Rosalinda Cannavò a Natale e Quale Show, la puntata speciale dell’11 dicembre dedicata alla raccolta fondi per Telethon, si è chiuso con una battuta che ha scatenato l’imbarazzo soprattutto nell’attrice. I due ex protagonisti del Grande Fratello Vip, nei panni di Achille Lauro e Annalisa Scarrone in Jingle Bell Rock sul palcoscenico della trasmissione di Carlo Conti, si sono sottoposti al giudizio della giuria e il commento del comico Ubaldo Pantani non è piaciuto a Rosalinda.

Poco dopo la performance, ritenuta un po’ spenta da Cristiano Malgioglio, Pantani ha fornito la sua considerazione sull’intesa dei due imitando i consigli delle stelle di Paolo Fox. Indossando le vesti del famoso astrologo della tv, il comico ha detto qualcosa che ha spinto Rosalinda Cannavò a precisare immediatamente: “No, siamo impegnati con altre persone!“. Ecco le parole che hanno innescato l’immediata reazione della diretta interessata: “Questa complicità… anche con il favore delle stelle, che ci dicono ‘quando un Sagittario incontra un Leone a letto è un’esplosione’. Le stelle ci dicono che anche nella vita potreste avere una storia, se non l’avete già avuta, potete dirlo stasera… Io riferisco quello che dicono le stelle“. In realtà, come il pubblico del GF sa bene, Pierpaolo Pretelli è fidanzato con Giulia Salemi e Rosalinda Cannavò fa ormai coppia fissa con Andrea Zenga. I loro amori sono nati proprio durante il reality, e chissà come avranno reagito i rispettivi partner alla battuta di Pantani…











