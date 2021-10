Pierpaolo Pretelli è Ultimo, Tale e Quale Show/ Una prova più difficile del previsto

Che imitazione farà Pierpaolo Pretelli oggi a Tale e quale show 2021?

Pierpaolo Pretelli dovrà interpretare Ultimo, un cantante davvero molto melodico e delicato, nella nuova puntata di Tale e Quale Show 2021 in onda oggi 29 ottobre 2021. Probabilmente il brano che canterà Pretelli è I tuoi particolari, canzone che nel 2019 si è piazzata al secondo posto al Festival di Sanremo. Il brano è accompagnato dal piano, quindi forse questa sarà la volta in cui vedremo Pretelli seduto davanti al pianoforte a deliziarci con le bellissime parole del testo scritto da Ultimo. In questo caso, Pierpaolo dovrà essere in grado di manifestare tutta la delicatezza di Niccolò Moriconi, in arte Ultimo, che, durante le sue esibizioni, sembra quasi che legga poesie. Ultimo è delicato, leggero, romantico, armonico. Riuscirà Pierpaolo ad essere tale e quale a lui? Di certo il ragazzo è una delle sorprese del programma dove ha dimostrato di avere anche una bella voce nonostante non abbia una formazione musicale. Apparentemente semplice la prova nei panni di Ultimo nasconde invece una numerosa serie di insidie.

Pierpaolo Pretelli, come è andato la scorsa settimana a Tale e quale snow nei panni di Cesare Cremonini?

La settimana scorsa Pierpaolo Pretelli a Tale e quale show 2021 ha dovuto cimentarsi nell’imitazione di Cesare Cremonini. Il brano proposto è La Nuova Stella di Broadway, brano uscito nel 2012. Questa canzone è molto importante per Pretelli, perché è uno dei brani che lui e la sua fidanzata Giulia Salemi si sono dedicati a vicenda. Prima dell’esibizione di Pierpaolo, viene trasmesso un video messaggio molto carino che Cesare Cremonini ha deciso di fare per augurargli buona fortuna. Il look era incredibilmente somigliante all’originale; anche il trucco ci si avvicinava molto. Pretelli è stato davvero molto bravo sia nell’imitare alla perfezione i gesti teatrali che Cremonini è solito fare durante le sue esibizioni, che per essere riuscito a cantare il brano imitando le inflessioni dialettali bolognesi. L’esibizione è stata molto emozionante: traspariva tutta l’importanza che ha questa canzone nella vita sentimentale dello stesso Pretelli, perciò è palese che lui abbia dato davvero il massimo.

Sui social ci sono stati centinaia di commenti positivi, una vasta fetta di pubblico era molto emozionata e non aspettava altro che l’esibizione di Pierpaolo Pretelli a Tale e quale show. “Una scommessa d’amore che io ho vinto”: sono queste le parole che pronuncia Pretelli una volta terminata l’esibizione, un chiaro riferimento alla sua bellissima storia d’amore. Loretta Goggi è stata la prima a complimentarsi; Panariello nonostante abbia definito Cremonini come uno dei cantanti più difficili da imitare, si complimenta anch’esso con Pierpaolo Pretelli; Platinette pone l’attenzione sulle inflessioni emiliane – romagnole che Pierpaolo è stato in grado di imitare molto bene. Critiche invece da parte di Malgioglio, che dichiara di non aver capito nemmeno una parola della prima parte del testo. Strano, perché solo lui ha riscontrato questo “difetto”, infatti il pubblico ha prontamente fischiato a gran voce dopo l’affermazione di Cristiano. A fine serata, sommati tutti i voti ricevuti dalla giuria, dai concorrenti e dai social, Pierpaolo Pretelli è sesto in classifica con ben 47 punti.

