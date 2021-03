Pierpaolo Pretelli “Elisabetta Gregoraci ha un compagno”/”Dopo il GF Vip ho saputo..”

E’ finita così la storia dei Gregorelli, contro un muro di verità o di rivelazioni che avrebbero fatto a Pierpaolo Pretelli e che lo scagionerebbe dall’accusa di tradimento ai danni di Elisabetta Gregoraci. Per fortuna l’ex velino dopo la sua esperienza al Grande Fratello Vip 2020 ha trovato il suo equilibrio al fianco di Giulia Salemi ma anche del figlio e del resto della sua famiglia che ormai ha dimenticato l’affair Gregoraci, volente o nolente. Rimane il fatto che proprio il gieffino, chiamato in causa e tirato un po’ in ballo da Gabriele Parpiglia, ha pensato bene di dire la sua sulla showgirl calabrese lasciando intendere che quello che aveva capito nella casa, era vero e che ne ha trovato riscontro uscendo fuori ma senza avere mai una conferma ufficiale da parte della diretta interessata.

Elisabetta Gregoraci aveva un compagno fuori dalla casa del Grande Fratello vip 2020

In particolare, Pierpaolo Pretelli ha rilanciato: “Elisabetta Gregoraci aveva un compagno fuori dalla casa”. A quel punto è il giornalista calabrese che prova a tirargli fuori qualche cosa in più: “Lei ti ha mai detto guardandoti in faccia: “Io ho un compagno fuori, stop”” e lui ha confermato tutto: “Non poteva dirmelo, perché magari voleva mantenere la questione privata. Ha un figlio. Io per rispetto ho voluto tutelarla”. All’ennesima domanda di Parpiglia, l’ex velino ha confermato che lei non gli ha mai detto niente di preciso ma che poi ha avuto modo di dare fondamento ai suoi dubbi una volta fuori:“L’ho scoperto fuori dalla Casa e dentro l’avevo capito, mi ero fatto un’idea per via di alcuni aerei che arrivavano…”. Adesso toccherà ad Elisabetta Gregoraci rispondere o lascerà cadere nel vuoto le parole del suo ex amico speciale?



