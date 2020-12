Pierpaolo Pretelli/ Elisabetta Gregoraci lo gela:”solo amicizia tra noi” e lui…

Pierpaolo Pretelli, lungo addio ad Elisabetta Gregoraci nel cucurio

Pierpaolo Pretelli è ancora lo zerbino di Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip 2020? Sembra proprio di no. Quel periodo è finito anche se su quello che è successo i fan si sono divisi. Da una parte c’è chi è convinto che il giovane sia stato succube di Elisabetta Gregoraci che lo ha usato fino a quando non ha voluto più mentre dall’altra c’è chi pensa che sia successo il contrario e che l’ex velino abbia puntato la showgirl fino a quando non l’ha ritrovata nella casa. Da lì in poi è iniziata questa loro particolare amicizia che è terminata con l’arrivo di Selvaggia Roma e con la presa di coscienza da parte di Pierpaolo Pretelli che tra lui e la bella calabrese non ci sarebbe mai stato niente. In quel momento la Gregoraci si è sentita abbandonata da lui che non l’ha difesa durante una diretta difficile in cui è stata attaccata da Antonella Elia, e lui ha fatto lo stesso piangendo disperato nella suna qualche giorno dopo ammettendo che la sua cotta ormai era svanita e che aveva deciso di chiudere il capitolo Elisabetta Gregoraci. Da lì in poi è avvenuta la sua rinascita e l’ex velino è tornato quello di un tempo tra imitazioni, balli e risate e secondo alcuni la responsabile di tutto è stata Giulia Salemi, arrivata nel frattempo nella casa del Grande Fratello Vip 2020.

Pierpaolo Pretelli chiarisce con Selvaggia Roma al Grande Fratello Vip 2020: “solo amicizia tra noi”

Tra i due non c’è stato niente di che soprattutto perché la bella influencer sembra pronta a dire no ad ogni tipo di amore e tutto perché in passato ha già sofferto per amore di Francesco Monte. Una storia destinata a finire sul nascere? Forse, quella che sicuramente non decollerà sarà quella tra l’ex velino e Selvaggia Roma. Il bel Petrelli ha chiarito che tra loro ci sarà solo un’amicizia, magari più profonda dalla conoscenza che aveva fuori, ma sicuramente tra loro non ci sarà niente di più. E adesso? Pierpaolo Pretelli al Grande Fratello Vip 2020 deve ripartire proprio dall’abbandono di Elisabetta Gregoraci e proprio per permettere ai due di chiarire in pace e senza intromissioni, Alfonso Signorini li ha mandati nel tugurio. I due hanno passato questi giorni insieme e hanno avuto modo di chiarire un po’ il loro punto di vista e lasciarsi in modo pacifico tanto che la bella calabrese ha affermato che è molto più difficile andare via che rimanere. Alla fine Zorzi si ritrova solo con Tommaso Zorzi entrambi reduci di questi primi mesi nella casa che li hanno devastati un po’, avranno ancora la forza per andare avanti nei prossimi mesi fino a febbraio?



