Pierpaolo Pretelli torna a sorridere al Grande Fratello Vip 2020

Pierpaolo Pretelli è davvero rinato da quando Elisabetta Gregoraci ha lasciato il Grande Fratello Vip 2020 e questo è sotto gli occhi di tutti. Non solo il pubblico a casa ma anche gli stessi inquilini della casa, hanno avuto modo di vedere il velino di nuovo come un tempo, come i primi giorni prima di piombare nel baratro e nelle mani della bella calabrese. Il dubbio sulla veridicità dei suoi sentimenti rimane tanto che in questi giorni non si è parlato d’altro anche nella casa del Grande Fratello Vip 2020 ma dove sta la verità? Il primo a sindacare sulla questione è stato Cristiano Malgioglio che convocato Pierpaolo Pretelli gli ha chiesto il perché della sua partecipazione al programma e poi anche cosa ne pensa della sua amicizia particolare con Elisabetta. Alla fine lui stesso ha ammesso di averci voluto provare subito perché aveva letto che era single ma lei ha messo dei paletti sin da subito e se in settimana si comportava in un modo, in puntata poi sembrava un’altra. Il tutto si è rotto quando ha messo insieme i pezzi del puzzle con il famoso gesto del battersi sul petto, le notizie che arrivavano da fuori e il suo comportamento.

Pierpaolo Pretelli: “Elisabetta Gregoraci mi ha usato? Penso che..”

A quel punto ha pianto per sfogarsi e si è allontanato da lei anche se la Gregoraci sembrava pronta a riavvicinarsi e mostrarsi gelosa anche di Giulia Salemi. Cristiano Malgioglio ha notato molte cose da casa e così ha cercato di incalzarlo per capire se sente preso in giro da lei ma lui dice di no anche se a questo punto non sembra pronto a mettere la mano sul fuoco sui suoi sentimenti. E lui cosa prova per lei? Al momento Pierpaolo non ne è innamorato ma non riesce nemmeno a dire che gli è indifferente. Anche Malgioglio ha poi avuto modo di parlare del cambiamento dell’ex velino al Grande Fratello Vip 2020 parlando con Stefania Orlando. Anche lei è convinta che lui sia cambiato molto e abbia ritrovato la gioia di stare nella casa e giocare con gli altri e si rammarica un po’ di non aver affrontato più a fondo l’argomento “menzogne” con la calabrese. Avrà modo di farlo anche con Pierpaolo nei prossimi giorni?



