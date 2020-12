Pierpaolo Pretelli “Elisabetta Gregoraci? Storia chiusa”/ “In diretta negava poi era gelosa della Salemi…”

Pierpaolo Pretelli eliminato al Grande Fratello Vip 2020?

Pierpaolo Pretelli è finito in nomination per colpa di Cristiano Malgioglio e adesso rischia davvero di uscire. Ormai senza Elisabetta Gregoraci, l’ex velino sembra essere tornato quello di un tempo e anche nella diretta scorsa è venuto a galla l’argomento con la diretta interessata in studio pronta a dare contro all’amico speciale reo di aver fatto capire che lei lo teneva al guinzaglio. Il loro idillio d’amore sembra essere finito qui quando lei continuava ad urlare per motivazioni poco valide e lui le rispondeva al grido di ‘dimmi cara’. La discussione ha creato scalpore venerdì scorso e ha avuto ripercussioni anche nella casa quando è toccato a Pierpaolo commentare la cosa ammettendo con i compagni di essersi addirittura sentito in colpa di essere felice e di essere tornato a sorridere nella casa da quando lei non c’è. L’ex velino si è sfogata con la neo amica inseparabile Giulia Salemi che lo ha visto più spensierato in questi giorni e lui conferma di sentirsi così anche se sente la mancanza di Elisabetta. Poi conferma di aver vissuto la sua amicizia con lei lasciando tutto com’era anche per proteggerla evitando di insistere e metterla nei guai ma questo non vuol dire che lui sia stato succube o altro.

Pierpaolo Pretelli: “Elisabetta Gregoraci? Mi ha condizionato”, adesso con Giulia Salemi…

Adesso Pierpaolo Pretelli vuole solo viversi questa esperienza al Grande Fratello Vip 2020 a prescindere da lei e da quello che c’è stato e sembra proprio che in suo soccorso possa arrivare proprio Giulia Salemi. I due sono spesso vicini, si spronano e vicenda e si raccontano le cose. E’ da lui che l’influencer si è lasciata abbracciare in un momento di sconforto ammettendo di stare bene con lui. Nelle ore subito seguenti ha avuto modo di parlare ancora di Elisabetta e questa volta su richiesta di Samantha de Grenet che gli chiede subito a bruciapelo che cos’è che lui prova per lei. A quel punto Pierpaolo ammette di ritenerla solo un’amica con cui andare a cena una sera, niente di più. Adesso si sente svuotato e anche se fuori scoprisse che in realtà fosse davvero single, le cose non cambierebbero. Lei lo ha tenuto un po’ al guinzaglio lasciando intendere in puntata che non fosse molto libera e propensa ad una relazione con lui e poi in settimana si comportava diversamente apparendo gelosa persino si Giulia arrivata da poco. Maria Teresa Ruta conferma che quella della calabrese era possessività nei suoi confronti. Cosa ne sarà quindi questa sera di Petrelli? Avrà modo di uscire e incontrare la sua (ex) amica speciale o rimarrà nella casa?



