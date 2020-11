Pierpaolo Pretelli “Elisabetta non sono un cane!”/ Scontro con la Gregoraci, lei lo minaccia…

Pierpaolo Pretelli al Grande Fratello Vip 2020, scontro con Elisabetta Gregoraci

Pierpaolo Pretelli di nuovo allo scontro con Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip 2020? Dopo la famosa serata in cui la calabrese si è vista piovere addosso mille accuse e in cui il suo dolce amichetto ha pensato bene di stare un po’ in disparte forse un po’ titubante dopo quello che ha visto e sentito sulla loro coppia, Elisabetta Gregoraci ha deciso di alzare dei paletti che non sono più caduti giù. La calabrese è un po’ restia ad essere molto intima con Pierpaolo anche se, in settimana, durante un gioco voluto da Zorzi, la bella calabrese ha mimato una posizione per fare l’amore, una voluta proprio dall’ex velino anche se lei ha ammesso: ‘A me piace stare sotto’. Le polemiche non sono mancate nemmeno questa volta ma secondo alcuni questo allontanamento dal velino l’ha resa più spiritosa e simpatica, che sia arrivato il momento della svolta per lei dopo 60 giorni in casa?

Pierpaolo Pretelli riceve un aereo e in casa…

Le cose con Pierpaolo Pretelli non vanno benissimo e proprio nella notte lei si è trovata a mandarlo via quando lui è rimasto a letto a parlare con lei davvero molto a lungo. Ad un certo punto la Gregoraci ha sbottato mandandolo via e quando lui insisteva ancora per restare con lei, ha deciso di chiedere ad Enock di chiamarlo. A quel punto Pierpaolo si è alzato ed è andato via offeso dicendo di non essere di certo un cane e lei, non contenta, ha rilanciato: ‘Se non la smetti ti nomino domani’. La notte è calata così nella stanza blu e oggi i due si troveranno ad affrontare una nuova puntata dopo l’arrivo sulla casa di un aereo dedicato proprio alla loro coppia. Come sarà la serata per loro? Passeranno indenni anche questo venerdì sera in casa oppure si ritroveranno ad affrontare sfide e accuse da dentro e fuori la casa?



