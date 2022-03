Pierpaolo Pretelli entra nel cast di radio R101/ “Fiorello mi ha consigliato di…”

Pierpaolo Pretelli sta per debuttare in radio. Dopo la partecipazione a Tale e quale show e il debutto a Domenica In, l’ex gieffino condurrà un programma tutto suo su R101. Un sogno che si realizza per Pierpaolo Pretelli che non ha mai fatto mistero di voler condurre un programma in radio. Il programma andrà in onda ogni venerdì. La nuova collaborazione è stata annunciata proprio da R101: “Farà compagna agli ascoltatori ogni venerdì mattina, nel programma “Procediamo” condotto da Fernando Proce con la partecipazione di Regina e Sabrina Bambi, on air tutti i giorni dalle 9 alle 12 in radio su R101 e in tv sul canale 67 del digitale terrestre”. Sui social, Pierpaolo si è detto entusiasta di questa nuova avventura: “Chi mi conosce sa quanto amo la radio e sono felice e orgoglioso di comunicarvi che finalmente faccio parte della famiglia di R101. Non vedo l’ora di iniziare. Vi aspetto dal 18 marzo, ogni venerdì in onda con Fernando Proce, Sabrina Bambi e Regina”.

Qualche settimana fa, Pierpaolo Pretelli aveva rilasciato un’intervista a Vanity Fair. Il gieffino aveva rivelato che il suo idolo è Fiorello e che è stato proprio lui a consigliargli di fare la radio: “Quello di cui ho bisogno adesso è fare esperienza, cercare di arricchire il più possibile il mio bagaglio lavorativo, in modo particolare la conduzione e l’intrattenimento. Mi piace la roba leggera e divertente: per dire, non vorrei mai condurre un tg. Il mio idolo è Fiorello: se devo sognare in grande, vorrei tanto fare il suo percorso. Se l’ho conosciuto? Sì, sono andato con Giulia a vederlo a Civitanova Marche e, prima dello spettacolo, sono riuscito a parlarci. È una persona super-accogliente e disponibile, mi ha dato delle dritte. Mi ha consigliato di fare radio. Un pensiero che avevo già fatto ma che, dopo il suo parere, sono intenzionato a realizzare a tutti i costi. È il mio obiettivo imminente”. Un consiglio che ha stimolato molto Pierpaolo Pretelli che ora è pronto ad essere accolto nella famiglia di R101.

Sul sito ufficiale di R101 è comparsa la scheda di presentazione di Pierpaolo Pretelli. Il gieffino ha raccontato il suo percorso, dagli studi di giurisprudenza abbandonati dopo 15 esami all’approdo in televisione. Non ha menzionato Uomini e Donne né Temptation Island tra le sue esperienze, e neanche Striscia la Notizia. Pierpaolo Pretelli ha invece fatto presente di aver partecipato al Grande Fratello Vip e a Tale e quale show che lo ha reso popolare. Pierpaolo ha poi fatto delle apparizioni anche a “Domenica In”.

Intervistato da Vanity Fair aveva dichiarato in merito a questa esperienza: “Quando Mara mi ha proposto di accompagnarla pensavo di vivere un film: Domenica In la guardavo in tv quando ero bambino, è una delle colonne della tv generalista. Poi Mara è la top player delle conduttrici in Italia, e il suo invito mi ha reso la persona più felice del mondo. Ho preso questa avventura con grande energia e voglia di mettermi in gioco, cercando di ricambiare la sua fiducia e la sua stima”. Pierpaolo Pretelli è molto determinato e tra i suoi prossimi progetti annuncia un one man show: “Sto portando avanti altri progetti, come uno spettacolo tutto mio in cui canto, recito un monologo: una sorta di piccolo one man show”, ha spiegato.



